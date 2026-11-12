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Marc-Andre ter Stegen no ha descartado regresar al Barcelona cuando termine su actual cesión al Ajax. El veterano portero, que se marchó a la Eredivisie en verano tras perder la titularidad en el Camp Nou, tiene contrato con el club catalán hasta 2028.

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Pierde su sitio en el Camp Nou

Ter Stegen se marchó de Cataluña rumbo a Ámsterdam durante el mercado de fichajes de verano tras quedar por detrás de Joan Garcia en la jerarquía del Barcelona. El portero de 34 años había sido un fijo en el conjunto azulgrana, pero buscó minutos con regularidad en la Eredivisie para la presente temporada.

Aunque salió cedido, el alemán sigue vinculado al Barcelona durante otros dos años. Sin embargo, su futuro a largo plazo en España parece incierto, especialmente porque no ha mantenido contacto con el actual entrenador, Hansi Flick, desde su salida temporal.

Deja abierta la puerta a un regreso

En declaraciones a BILD, el veterano guardameta dejó claro que su vínculo emocional con el conjunto azulgrana sigue intacto después de más de una década en el club.

«Jugué doce años en el Barcelona, así que, naturalmente, tengo un vínculo estrecho con este club. Apenas estamos en noviembre, así que realmente no puedo decir qué pasará en verano», afirmó.

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Más allá del fútbol de clubes, Ter Stegen disfruta de su papel como portero titular indiscutible de Alemania. Expresó su enorme gratitud por la confianza que ha depositado en él el seleccionador Jurgen Klopp.

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«Es una sensación absolutamente fantástica saber que confían tanto en mí», explicó. «Demuestra que, cuando estoy en forma, puedo aportar mucho al equipo».

Equilibrio entre juventud y experiencia en Alemania

Aunque disfruta de su condición de titular con la selección, el guardameta cedido al Ajax no da por asegurado su puesto en la Eurocopa 2028. Reconoció la intensa competencia por un puesto y las dificultades recientes de la selección alemana en el panorama mundial.

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Al reflexionar sobre las peticiones de renovar la plantilla, Ter Stegen añadió: «Últimamente no hemos pasado por nuestros mejores momentos con la selección alemana. Muchos se apresuran a pedir que lleguen nuevos jugadores y que se dé una oportunidad a todos los jóvenes. En principio, me parece bien y creo que es el enfoque correcto. Pero también habrá momentos difíciles, y ahí es cuando contará la experiencia».

Demostrar su valía en Ámsterdam

Ter Stegen debe centrarse ahora en rendir con regularidad en el Ajax para mantener el ritmo de competición y su buen estado de forma. Encadenar una buena serie de partidos en la Eredivisie será crucial si aspira a recuperar su sitio en el Barcelona o a consolidarse como el portero número uno de Alemania de cara a futuros torneos internacionales.

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Con el mercado de fichajes de verano aún a varios meses de distancia, la prioridad inmediata del guardameta es triunfar en los Países Bajos mientras espera un posible diálogo con Flick sobre su futuro en el Camp Nou.