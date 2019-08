Marathon confirmó el liderazgo al ganar el clásico ante Real España

El Verdolaga, que sigue invicto, no dejó dudas frente a su rival que perdió su primer encuentro del Apertura.

Marathon pasó por encima a Real en el clásico sampedrano, en un resultado con triunfo por 3-1 que quedó corto para el absoluto líder del torneo Apertura 2019.

Yustin Arboleda abrió la cuenta tras recibir de Mayron Flores y no falló frente a Buba López, que terminó siendo importante para que el resultado no fuera más abultado. No obstante, Jhow Benavídez había logrado la igualdad al ejecutar un tiro libre poco antes de llegar al descanso.

El guardameta visitante aguantó todo lo que pudo bajo los tres palos. En el complemento, Mario Martínez pateó un córner y encontró a Edwin Solano que logró anotar de cabeza, mientras que Arboleda, que pudo eludir a López y a Franklyn Flores, no fue egoísta sobre el cierre al cederle el 3-1 a Yerson Gutiérrez.

Marathon está con 16 puntos, invicto por cinco victorias y un empate que lo dejan en la cima del torneo. Para Real España es la primera caída en el Apertura y se quedó en 10 unidades.