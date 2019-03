Maradona responde a los críticos: "¿Cómo pueden decir que yo no tenía rivales?"

El ahora entrenador de Dorados de Sinaloa se defiende dando nombres como los de Van Basten, Stoichkov, Platini o Francescoli entre otros.

Diego Maradona o Leo Messi. La eterna duda del fútbol argentino sobre quién es el mejor futbolista de su historia. Uno, campeón del mundo en 1986 y el otro, todavía por conseguirlo.

De ahi que no cese el debate, empujado por la constante duda que se cierne sobre Messi en un país que le mira con desconfianza por no haber sido capaz de llevar a la albiceleste a la conquista del mundo. Así, llueven las críticas hacia un lado y hacia el otro a la hora de colocar a uno encima del otro y Diego Armando Maradona no es ajeno a ello.

Así, y ante el argumento de que 'El Pelusa' no tenía rivales del nivel de los que tiene ahora el diez del , el técnico de se limitó a subir una fotografía a sus redes personales. "¿Cómo pueden decir que yo no tenía rivales en mi época?", reza una imagen en la que aparece él junto a Van Basten, Prosinecki, Gullit, Futre, Francescoli, Mágico González, Kempes, Rummenigge, Platini o Zico entre otros. "Mi respeto y mi recuerdo para todos ellos", finaliza Maradona en su enésima reivindicación por su sitio en la historia de .