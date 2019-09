Maradona le apuntó a Mastrángelo: "Es malo, nació malo y va a morir malo"

Gimnasia cayó 2-1 en su visita a Talleres y todos responsabilizaron al árbitro, que sancionó un penal por una falta inexistente de Torsiglieri.

La fecha 7 de la Superliga dejó como nota negativa una larga lista de errores arbitrales graves. Y el último en sufrirlo fue Diego Maradona, cuando Hernán Mastrángelo sancionó penal por una falta inexistente de Torsiglieri a Bustos, cuando el encuentro estaba 1-1 y Gimnasia buscaba dar vuelta la historia ante Talleres.

Lógicamente, la actuación del juez dio lugar a la crítica del DT y dejó una de sus frases: "no se le puede decir nada porque es malo, nació malo y va a morir malo", sostuvo en Fox Sports, tras acusarlo de "entrometerse entre dos equipos que querían jugar al fútbol".

A la hora de analizar el desarrollo, no pudo escapar de la cuestión arbitral y afirmó que "lo teníamos pero llegó ese penal, siempre hay suspicacias, nos pasan al frente con el 2-1 por un penal, me gusta que arbitre bien para los dos. Todos los roces eran para Talleres, así no se puede jugar".