Maradona: ¿cómo colocó la estrella de Argelia su nombre en la lista del Balón de Oro?

Ibrahim Maza, centrocampista ofensivo del Bayer Leverkusen alemán, de 20 años, es conocido en Argelia con el apodo de "Mazadona", en alusión a la leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona. Recientemente ha recibido su primera nominación al Balón de Oro, dentro de la categoría de mejor talento joven del año.

Maza figuró entre los 10 nominados al premio que otorga la revista francesa "France Football", junto al nuevo astro del Manchester City, el internacional marroquí Ayoub Bouaddi.

Según un informe del sitio oficial del Balón de Oro, Maza nació en Berlín el 24 de noviembre de 2005, hijo de un padre argelino que trabaja como médico y una madre vietnamita que trabaja como directora de una guardería, después de que sus padres se conocieran mientras estudiaban en la ciudad de Colonia.

Maza comenzó su trayectoria en la academia del Reinickendorfer Füchse, antes de pasar en 2018, a los 12 años, al Hertha Berlín, donde ingresó en una escuela para deportistas jóvenes.

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Maza entrenaba de ocho a diez de la mañana, y luego regresaba a los entrenamientos desde las cinco y media hasta las ocho de la tarde, mientras que su padre añadía entrenamientos adicionales tras los partidos en los que ofrecía un nivel flojo.

El astro argelino dijo sobre aquella etapa: "De ocho de la mañana a ocho de la tarde no hay tiempo para tonterías, y al final del día estás agotado". Considera que esa rutina le ayudó a adquirir calma y disciplina.

Maza pasó 7 temporadas en el Hertha Berlín, antes de debutar con el primer equipo a nivel profesional en 2023, con 17 años, y marcó 9 goles en 51 partidos.

El ascenso al nivel mundial

El internacional argelino se marchó al Bayer Leverkusen en 2025, y hasta septiembre de 2026 marcó 5 goles en 45 partidos. Uno de sus momentos más destacados fue la asistencia en el gol de Patrik Schick, durante la victoria (2-0) sobre el Manchester City, en el Etihad Stadium en la Liga de Campeones de Europa.

El Leverkusen rechazó una oferta del Atlético de Madrid para fichar a Maza, en el marco del pasado mercado de fichajes de verano, mientras que su entrenador Kasper Hjulmand elogió su potencial, diciendo: "Un jugador excepcional y un futuro brillante. Una persona excepcional a la que se le pide mucho y responde: gracias, y luego trabaja cada día y aprende rápido".

Asimismo, el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, elogió el deseo permanente de Maza de desarrollarse y mejorar.

Pese a haber nacido y crecido en Alemania junto a sus dos hermanos, Maza mantuvo su vínculo con las raíces de sus padres, ya que pasaba el verano en las afueras de Argel y el invierno en Vietnam. Habla principalmente alemán, mientras que habla vietnamita con su madre y árabe con su padre.

El cambio de nacionalidad deportiva

Maza representó a las selecciones de Alemania en las categorías inferiores entre 2022 y 2024, antes de cambiar su nacionalidad deportiva a finales de 2024 para representar a Argelia.

Disputó con la selección de Argelia 21 partidos, en los que marcó dos goles, ambos en la Copa Africana de Naciones 2025.

El sueño de Maza en su infancia era jugar junto a su compatriota Riyad Mahrez, exastro del Manchester City. Dijo al respecto: "Lo veía por televisión y soñaba con jugar con él", un sueño que efectivamente se hizo realidad.

Maza también participó en el Mundial 2026, y jugó 4 partidos, y dijo sobre su experiencia: "El simple hecho de participar es una experiencia inolvidable".

Tras su nominación al premio al mejor talento de la temporada, Maza intenta mantener su equilibrio de acuerdo con lo que aprendió de sus padres, pues declaró a este respecto: "A veces los focos son útiles y motivadores, pero yo los afronto con los pies en la tierra".

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