El delantero griego Vangelis Pavlidis respondió al interés del Barcelona brillando con su club, el Benfica, en las eliminatorias clasificatorias para la Europa League.

El diario As señaló que el Barcelona sigue de cerca a Pavlidis, en medio de los acontecimientos en torno a los casos de Julián Álvarez y Ferran Torres, mientras el jugador griego continúa ofreciendo actuaciones deslumbrantes con el Benfica.

Pavlidis lideró al Benfica en su arrollador triunfo sobre el St. Gallen, en la vuelta de la segunda ronda previa clasificatoria para la Europa League.

El Benfica estaba obligado a remontar su derrota por 1-2 en la ida disputada en Suiza, y lo consiguió con una sólida actuación liderada por el delantero griego, que marcó cuatro goles ("súper hat-trick"), en una noche en la que el Benfica venció por cinco goles a cero.

As subrayó: «Sin duda fue una noche excepcional para el delantero griego, en un intento de seducir al Barcelona, que sigue al jugador con gran interés».

En caso de que Pavlidis se convierta en la opción definitiva, las negociaciones con el Benfica no serán en absoluto fáciles, ya que el entrenador Marco Silva y el club portugués cuentan con el jugador en una temporada que ya ha comenzado para ellos.

El delantero griego es uno de los goleadores más prolíficos fuera de las cinco grandes ligas europeas. En la temporada 2025-2026, Pavlidis firmó su tercera temporada consecutiva alcanzando la barrera de los 30 goles, además de completar su quinta temporada consecutiva superando los 20 goles, durante sus etapas con el AZ Alkmaar neerlandés y el Benfica portugués.

En el Alkmaar marcó 25 goles en la temporada 2021-2022, 22 goles en la temporada 2022-2023 y 33 goles en la temporada 2023-2024.

Estas cifras llevaron al Benfica a invertir 18 millones de euros para ficharlo, una cantidad que el jugador demostró merecer con creces, tras marcar 30 goles en sus dos primeras temporadas con el club portugués.