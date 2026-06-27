Manuel Ugarte sufrió una aparente lesión grave en la rodilla durante el Mundial contra España y fue retirado en camilla. Se teme una rotura de ligamentos cruzados.

El centrocampista del Manchester United, de 25 años, fue a por el balón justo antes del descanso, apoyó la pierna izquierda y sintió de inmediato un dolor intenso.

Cayó al suelo, recibió asistencia y salió en camilla, reemplazado por Nicolás de la Cruz.

El juego no se detuvo de inmediato y, mientras Ugarte recibía atención, España marcó a través de Álex Baena, cuyo disparo se coló entre las manos de un Fernando Muslera que cometió un grave error.

En ese momento España jugaba con diez, pues Mikel Oyarzabal esperaba en la banda tras recibir atención médica por una lesión.