Manuel Pellegrini reveló que estuvo cerca de llegar a Boca

El DT chileno contó que pudo reemplazar a Carlos Bianchi en el Xeneize, mientras dirigía San Lorenzo. "Tuve conversaciones muy avanzadas con Macri".

Manuel Pellegrini reveló que estuvo cerca de fichar en Boca, mientras dirigía . En una entrevista en Radio , el técnico chileno contó que pudo reemplazar a Carlos Bianchi en el Xeneize, tras el bicampeonato del “Virrey” en la . Incluso aseguró que recibió el llamado de la entonces dirigencia comandada por Mauricio Macri.

"Si de San Lorenzo no me pagaban en diciembre, yo tenía una cláusula que me podía ir. En ese momento tuve conversaciones muy avanzadas con Macri para pasar a Boca... A mí me debían un año, pero la nueva delegación me pagó, se portaron un fenómeno. Cumplí mi contrato hasta junio y se dio mi salida a River", admitió el entrenador.

En cuanto a su paso por el Cuervo, club con el cual se coronó en la Copa Mercosur 2001 y el Torneo Clausura, sostuvo: "La estadía fue tan buena que seguramente sea difícil de volver a repetir, por eso no analizo una nueva etapa. En algún momento me gustaría juntarme con aquel grupo campeón del 2001. No como técnico porque mi carrera en Sudamérica creo que ya está terminada".

Cabe recordar que tras su paso por el cuadro de Boedo, el estratego fichó en el Millonario, donde también logró dar una vuelta olímpica, y después dio el salto a Europa al mando de equipos como , , , y , su última estación.

Pero también tuvo una experiencia en Liga Deportiva Universitaria de Quito. “Después de dejar mi primer trabajo en 1989, pasaron otros 10 años antes de dejar para trabajar en . Sentí que sería una experiencia realmente útil si quería trabajar internacionalmente. Pero salir de Chile fue una decisión muy difícil de tomar”, cerró.