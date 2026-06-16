Manuel Neuer incumplió el reglamento y ahora arriesga una fuerte sanción de la FIFA

Manuel Neuer infringió las normas de indumentaria. El portero alemán usó una camiseta interior de otro color en el partido Alemania-Curazao (7-1), lo cual está prohibido por el reglamento.

El domingo, en el partido contra Curazao, el portero lució un uniforme verde y, debajo, una camiseta blanca, combinación que viola las normas de la FIFA.

Antes del encuentro, el utilero le dio una camiseta de manga larga, pero Neuer la rechazó.

Entonces cortó las mangas, dejando a la vista el interior blanco. La norma permite usar camiseta interior, siempre que sea del mismo color que la equipación, lo que aquí no se cumplía.

La FIFA deberá decidir ahora qué sanción impone al portero del Bayern de Múnich.

El sábado se medirá a Costa de Marfil y el jueves a Ecuador.