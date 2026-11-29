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Manuel Neuer ha reconocido en un encuentro con aficionados que su carrera terminará casi con toda seguridad después de esta temporada. El portero del Bayern de Múnich estuvo muy cerca de retirarse el año pasado, pero decidió seguir un año más. No todo salió según lo previsto en el acto: Neuer se hizo un corte al partir la tarta.

A sus 40 años, no sorprende que el final de la carrera de Neuer esté cerca. «La temporada pasada ya estaba retirado en un 85 %», cuenta. «Pero tenemos un equipo extraordinario y el ambiente en la Säbener Straße nunca había sido tan bueno como ahora, también con el cuerpo técnico y el personal. Por eso sigo disfrutando».

«Creo que mi etapa aquí terminará este verano. Simplemente intento disfrutar del tiempo que me queda. Ahora mismo hay muy buen ambiente en el equipo y esa es también la razón por la que he seguido siendo fiel al club todos estos años y disfruto jugando con mis compañeros».

Neuer también da a entender que le gustaría tener más privacidad. Preguntado con qué compañero intercambiaría su vida durante un día, responde: «Preferiría elegir a un jugador joven y desconocido. Uno que todavía no esté en el foco, porque así tienes un poco más de privacidad».

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«Creo que esa es precisamente la ventaja de ser un jugador joven: el anonimato y poder hacer lo que quieras. Además, solo sería por un día, porque sé que, si voy a una cafetería, como esta mañana, por ejemplo, tengo que estar dispuesto a hacerme fotos y firmar autógrafos».

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«Y eso es completamente normal. Por supuesto, también nos gusta poder sacar una sonrisa a los niños», dice Neuer, que estará de baja hasta el parón invernal por una lesión en el pie. Por ese motivo, Jonas Urbig ha ocupado la portería últimamente. Neuer tiene plena confianza en su compatriota, de 23 años.

«También pienso en el club y en construir algo con Jonas de cara al futuro, para que tengamos a un gran portero bajo palos durante los próximos diez años. Jonas lo está haciendo muy bien. Está rindiendo a un nivel altísimo para el equipo, lo que, por supuesto, también me hace sentir muy bien».

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«Venimos a entrenar cada día con ganas y siempre intentamos subir un poco el listón para seguir exigiéndonos mutuamente», afirma Neuer, que debutó en la Bundesliga con el Schalke 04 el 19 de agosto de 2006. Desde 2011 defiende los colores del Bayern.

Durante el encuentro con los aficionados, invitaron a Neuer a cortar una gran tarta. Sin embargo, no salió del todo según lo previsto. El campeón del mundo en 2014 se cortó el pulgar y hubo que vendárselo. Con el pulgar herido, Neuer todavía tuvo que firmar unos cuantos autógrafos antes de que terminara el acto.