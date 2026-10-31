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Manuel Akanji ha enviado un mensaje claro a sus compañeros del Inter antes del apasionante derbi della Madonnina del sábado: no pueden permitirse otro comienzo lento ante su rival de la ciudad, el AC Milan. El defensa suizo cree que deben obligar al Milan a ganarse cada oportunidad en un duelo entre los dos gigantes italianos que podría tener importantes consecuencias en la lucha por el título.

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Mucho en juego en el derbi della Madonnina

El Inter llega al duelo del sábado en lo más alto de la clasificación de la Serie A, empatado a puntos con la Lazio. El conjunto interista permanece invicto en la temporada 2026-27, con 25 puntos tras ocho victorias y un empate.

En cambio, el AC Milan necesita reponerse de la derrota por 4-2 ante el Bolonia, la primera que sufrió en liga esta temporada. Una victoria daría al Inter una ventaja de 10 puntos sobre su rival de la ciudad y perjudicaría gravemente las aspiraciones del Milan al título.

Pese a su dominio en liga, los hombres de Cristian Chivu han adquirido la costumbre de empezar perdiendo y han sumado 13 puntos tras verse por detrás en el marcador esta temporada. Además, al Inter se le ha resistido este enfrentamiento últimamente: no ha ganado al Milan en sus últimos siete duelos desde abril de 2024, con cinco derrotas y dos empates.

«No podemos regalar goles fáciles»

Al hablar de la tendencia del Inter a encajar primero, el defensa reclamó máxima concentración. «No es fácil dar una explicación. No es que empecemos mal, pero a veces cometemos errores y encajamos goles», declaró el internacional suizo a Sky Sport Italia. «No podemos permitirnos eso, especialmente contra los grandes equipos. A veces puedes salir indemne, sobre todo si los rivales no aprovechan las ocasiones que generan. Sabemos que no podemos empezar así contra el Milan, no podemos regalar goles fáciles. Tendrán que esforzarse mucho para marcar».

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Preguntado por lo que hace falta para poner fin a la racha sin victorias contra el AC Milan, respondió: «Las ganas de ganar. Eso es lo que cuenta en un derbi. Tenemos que demostrarlo desde el primer minuto y no limitarnos a mostrar hambre, sino tener las ganas de ir a ganar. La mentalidad es lo que impulsa el deseo».

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La lucha por el Scudetto y la acumulación de partidos

Aunque una victoria abriría una gran brecha en la clasificación, Akanji mantiene los pies en el suelo. «Todavía es pronto, pero, por supuesto, sería fantástico ganar este partido», reconoció. «Los equipos que tenemos cerca están sumando puntos y será difícil mantenernos ahí arriba. Para nosotros, el derbi es uno de los partidos más importantes de la temporada y queremos conseguir los tres puntos».

«El año pasado, el Milan nos planteó un bloque bajo y jugó con inteligencia. No podemos conceder ocasiones fáciles. Todos tenemos que defender y ponerles las cosas difíciles. Tenemos que aprovechar las transiciones cuando tengamos el balón».

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También destacó el desgaste físico que sigue provocando un calendario implacable, agravado por la ampliación del Mundial de 2026.

«No se trata solo de eso, también tenemos que pensar en los últimos años. Antes estuvo el Mundial de Clubes y, el verano anterior, la Eurocopa», añadió. «Por suerte, el año que viene habrá un descanso de verdad. Cuando juegas tanto, es difícil volver a empezar enseguida».

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«Puede que estés contento, puede que hayas hecho un buen Mundial, puede que necesites descansar, pero no hay tiempo. El cuerpo responde al presente; la mente, menos. No es fácil. Ahora tengo 31 años, tenemos que pensar y jugar como equipo. Queremos terminar bien antes del parón de selecciones».

El sábado esperan duelos tácticos

El Inter saltará al campo consciente de que empezar con fuerza es imprescindible para dejar atrás su reciente mala racha en el derbi. Superar a su gran rival no solo consolidaría su posición en lo más alto de la Serie A, sino que también demostraría su capacidad para afrontar las exigencias físicas antes del parón de selecciones.