Un duro golpe para la joven promesa del PSG

El Paris Saint-Germain ha recibido un duro golpe al conocer que Doue, uno de sus jóvenes talentos más influyentes, pasará un largo periodo de baja. El club confirmó oficialmente la gravedad de la lesión tras las pruebas realizadas al jugador, que se lesionó en un reciente partido de la Ligue 1.

En un comunicado médico, el Paris Saint-Germain informó : «Désiré Doué sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de su equipo contra el Niza, disputado hoy, sábado, en la Ligue 1. Está previsto que el jugador sea operado antes de que termine este mes».

La lesión llega en el peor momento para el futbolista de 21 años, que se ha convertido en una pieza central del proyecto del Parque de los Príncipes desde su llegada procedente del Rennes en 2024. Doue estaba firmando una buena temporada: había disputado 10 partidos de liga y sumado dos goles y una asistencia en 571 minutos. Su ausencia deja un enorme vacío en la plantilla de Luis Enrique, especialmente por su versatilidad en el frente de ataque.

Neymar encabeza los mensajes de apoyo al francés lesionado

Aunque ya no juega en la capital francesa, el delantero del Santos Neymar no tardó en demostrar que sigue de cerca a su antiguo club. El brasileño publicó un emotivo mensaje en una historia de Instagram para animar al joven atacante en este difícil momento.

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Neymar compartió con sus millones de seguidores una publicación de apoyo con las palabras «Mantente fuerte», una muestra del respeto que Doue se ha ganado entre las grandes figuras del fútbol.

El propio club también se apresuró a mostrar su solidaridad con el jugador al inicio de su largo proceso de recuperación. Los canales oficiales del PSG en redes sociales publicaron un mensaje sencillo pero contundente: «Contigo, Desire», acompañado de un emoji de corazón. Esta muestra pública de unidad refleja lo mucho que se valora a Doue dentro del club.

Luis Enrique afronta una creciente crisis de lesiones

La baja de Doue supone un importante desafío táctico para Luis Enrique, que ya cuenta con menos efectivos en ataque . El conjunto parisino también afronta la temporada sin la estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia, que sufrió una lesión de rodilla similar durante un enfrentamiento con el Barcelona en octubre. Con dos de sus jugadores más dinámicos en la creación de juego fuera de combate por tiempo indefinido, Enrique tendrá que recurrir a otros futbolistas de la plantilla o pensar en el próximo mercado de fichajes de invierno.

El impacto de Doue en el PSG ha sido innegable desde su llegada procedente del Rennes, donde despuntó siendo adolescente. Acumula 121 partidos en la Ligue 1 a lo largo de su carrera, con 22 goles y 16 asistencias. Su momento más destacado sigue siendo la final de la Champions League de 2025 contra el Inter de Milán en Múnich, en la que marcó dos goles en una contundente victoria por 5-0.

Ahora, en lugar de prepararse para un ajetreado periodo festivo y más noches de Champions League, toda la atención se centra en su operación y posterior recuperación.