Mantente conectado en toda Norteamérica con la guía definitiva de las mejores tarjetas eSIM y SIM para viajar durante el Mundial

El torneo más ambicioso de la historia del fútbol ha comenzado y se extiende por todo un continente. Por primera vez, 48 selecciones luchan por la gloria mundial en un formato de 104 partidos que promete más emoción, goles y desplazamientos que nunca. Aficionados de todo el mundo han viajado a Norteamérica para presenciar la historia, llenando estadios desde la costa este de EE. UU. hasta las altitudes de México y las ciudades canadienses.

Con 16 sedes a miles de kilómetros de distancia, moverse por este torneo requiere más que entradas y camisetas. Los hinchas cruzan fronteras, gestionan varios husos horarios y toman largos vuelos para seguir a sus selecciones en la fase de grupos. Esta logística compleja convierte la conectividad digital en la herramienta esencial del aficionado.

Ya no basta con consultar resultados: necesitas datos para entrar al estadio, moverte en transporte y compartir tus momentos. Las tarifas de roaming pueden vaciar tu bolsillo, así que mejor busca opciones locales. GOAL te guía para que te conectes sin problemas y te concentres solo en el partido.

El dilema de la conectividad transfronteriza

Si planeas cruzar fronteras, una eSIM regional o un plan transfronterizo es la mejor opción. Proveedores como ByteSim y Roamless ofrecen paquetes específicos para Norteamérica que te mantienen conectado al pasar de un país a otro sin necesidad de cambiar de tarjeta.

Si prefieres las tarjetas SIM físicas, puedes comprarlas a tu llegada en aeropuertos internacionales o en tiendas locales, aunque te limitarán a una sola red y deberás cambiarlas en cada frontera. A continuación, un desglose de las mejores opciones de conectividad para cada región anfitriona.

Estados Unidos

Estados Unidos alberga 11 ciudades anfitrionas, como Nueva York, Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami y Dallas. Sus redes móviles son muy rápidas, pero la infraestructura de los estadios puede colapsar cuando decenas de miles de aficionados transmiten vídeo al mismo tiempo.

Las mejores opciones de eSIM para EE. UU.

Por su equilibrio entre precio y rendimiento, Nomad es la mejor opción global para viajar por Estados Unidos. Ofrece paquetes de datos generosos, con precios muy competitivos en sus planes de 20 GB y 50 GB, ideales para quienes se quedan durante toda la fase de grupos.

Si buscas seguridad, Saily, respaldado por NordVPN, ofrece planes de datos con protección web. Brinda 5 GB diarios a alta velocidad, luego reduce la velocidad, por lo que es una opción económica. Si necesitas llamar a hoteles o coordinar viajes compartidos, Airalo destaca, pues ofrece una eSIM estadounidense con número local para voz y SMS. Con eSIM.sm tienes 1 GB durante 7 días desde solo 3 $.

Tarjetas SIM físicas locales

Si tu móvil no admite activación digital, usa una SIM prepago de las tres redes locales:

T-Mobile: Ofrece las velocidades 5G más rápidas en áreas metropolitanas, ideal para estadios en ciudades como Atlanta y Los Ángeles.

Verizon: Ofrece la cobertura global más completa, ideal para viajes por carretera entre ciudades sede.

AT&T ofrece un equilibrio fiable con cobertura nacional constante y buen rendimiento cerca de los recintos.

México

El fútbol es una religión en México. Los partidos en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, así como los encuentros en Guadalajara y Monterrey, ofrecerán algunos de los ambientes más electrizantes del verano.

Las mejores opciones de eSIM para México

Airalo y Holafly lideran el mercado digital para quienes cruzan la frontera, pero para seguir los partidos en directo y compartir cada momento se requiere una conexión de primer nivel. Para no perderte ni un detalle, Airalo se conecta directamente a redes locales de alta calidad, garantizando señal potente incluso en zonas de visionado público y estadios abarrotados. Con eSIM.sm puedes conseguir 1 GB durante 7 días desde solo 3 $.

¿Planeas el viaje deportivo del año por tres países? Airalo acaba de lanzar el plan «North America Unlimited» y el paquete «Super Fan Unlimited» de 40 días, para que disfrutes de cobertura en Estados Unidos, México y Canadá durante todo el torneo.

Para celebrarlo, los nuevos usuarios disfrutan de descuentos regionales:

26 % de descuento en paquetes de Norteamérica: los nuevos usuarios ahorran 26 % en los planes «North America Unlimited» (excepto «Super Fan»), «Mexico Unlimited» y «USA Unlimited».

10 % de descuento en planes de datos intensivos: si solo necesitas cobertura local para ver los partidos en streaming o subir vídeos del estadio en alta definición, los nuevos usuarios pueden beneficiarse de un 10 % de descuento en los paquetes de datos de México y EE. UU. de 5 GB o más.

Tanto si cruzas fronteras como si animas desde las gradas, estos planes eSIM te ofrecen una conexión tan rápida como la acción en el campo.





Tarjetas SIM físicas locales

Si prefieres tarjetas SIM físicas, puedes comprarlas en OXXO o en los quioscos del aeropuerto a tu llegada. Las redes locales principales son:

Telcel: El rey de la cobertura en México. Ofrece la red más extensa y señales de datos fiables incluso en grandes estadios.

Movistar: Ofrece paquetes de prepago asequibles que funcionan bien en los principales centros urbanos, aunque la cobertura puede disminuir en las zonas rurales entre las ciudades sede.

AT&T México: Integración fluida si viajas entre Estados Unidos y México, con datos en ambos países sin cargos extra.

Canadá

Desde el estadio de Toronto hasta la costa oeste de Vancouver (BC Place), Canadá alberga encuentros clave. Su infraestructura de telecomunicaciones es avanzada, aunque los precios de datos suelen ser más altos que en países vecinos.

Las mejores opciones de eSIM para Canadá

Para evitar las costosas tarifas turísticas, conviene usar un proveedor de datos digitales. Nomad y Ubigi ofrecen paquetes a corto plazo que evitan el roaming local. Ubigi destaca por ofrecer acceso inmediato a 5G en redes asociadas, con la velocidad necesaria para subir vídeos desde las gradas. Con eSIM.sm, obtienes 1 GB durante 7 días desde solo 3 $.

Tarjetas SIM físicas locales

Si prefieres una tarjeta física, puedes comprarla en un punto de venta o en un quiosco del aeropuerto de las principales operadoras canadienses.

Rogers: Ofrece excelente cobertura en estadios e invierte en infraestructura deportiva en las principales ciudades canadienses.

Bell: Ofrece redes de datos de alta velocidad y gran fiabilidad en Ontario y Columbia Británica.

Telus: Colabora con Bell para brindar amplia cobertura nacional, manteniéndote conectado tanto en el centro de Toronto como en sus alrededores.

Guía de uso de datos durante el torneo

Para elegir el plan correcto, conviene saber cuánto consumen tus actividades el día del partido: usar mapas, subir vídeos a redes y gestionar entradas digitales puede agotar tu asignación rápido.

Actividad Consumo estimado de datos Entradas digitales y acceso al partido Consumo mínimo, pero necesita conexión estable en los accesos. Navegación con Google Maps Aproximadamente 5 MB por hora de guía de ruta activa Subidas de vídeos a redes sociales Entre 100 y 200 MB por vídeo en alta definición Navegación web y noticias de fútbol Alrededor de 50 MB por hora de lectura ocasional y consulta de resultados Llamadas de voz y videollamadas por WhatsApp Cerca de 5 MB por minuto en videollamadas con amigos.

Lista de verificación para la activación y la preparación

Para evitar problemas técnicos el día del partido, sigue estos pasos antes de viajar:

Comprueba que tu operador haya desbloqueado tu teléfono. Los dispositivos con contratos activos suelen estar bloqueados y no aceptan SIM ni eSIM extranjeras. Confirma la compatibilidad con eSIM: comprueba que tu dispositivo admite chips digitales. La mayoría de los smartphones modernos son compatibles. Instálalo antes de salir: descarga la app del proveedor elegido e instala el perfil digital mientras sigas conectado a tu red local. Configura el plan de datos para que se active automáticamente al aterrizar en el país anfitrión.