Manolo Jiménez, entrenador del AEK: “El jugador griego es diferente al de la Grecia de 2004”

El técnico sevillano cuenta en Goal.com cuáles son los peligros de la selección griega.

Alguien que conoce de cerca a varios jugadores de la selección griega, rival de España este jueves en el primer partido de clasificación para el Mundial de Qatar, es Manolo Jiménez (57 años, El Arahal), entrenador del AEK de Atenas, ex entrenador del Sevilla y ex jugador también de la selección española. Jiménez atiende a Goal.com para diseccionar cómo juega la selección helena.

Su AEK se encuentra “peleando” e intentando sobreponerse a las bajas y las ventas que ha tenido el equipo en el mercado de invierno. “No estamos mal” reconoce Jiménez habiendo pasado por tantos contratiempos para un equipo donde el objetivo “siempre es ganar algo”. De momento está disputando el play-off de la Liga griega, donde en la fase regular ha sido tercero, “con tantas bajas…”, y está en las semifinales de la Copa.

-Manolo, ¿cómo es eso de jugar sin público en Grecia?

Pues los jugadores juegan más relajados, pero sin duda está afectando mucho a la liga griega, donde estamos a acostumbrados a que haya mucha presión en las gradas.

-¿Cómo es la selección griega?

Tiene muy buenos jugadores, la mayoría juega en otras ligas. Es un equipo que juega con un 1-4-2-3-1. Son fuertes en la disputa del balón, defensivamente se organizan bien y pueden salir al contragolpe. En el plano individual tienen calidad. Como equipo han mejorado muchísimo.

-¿Le da alguna opción contra España?

Si se meten atrás, España acabará marcando, pero si les presionan arriba y no dejan que circule el balón con facilidad pueden tener opciones, porque tienen jugadores rápidos para jugar a la contra.

-¿Tiene algo que ver esta Grecia con aquella campeona de Europa en 2004?

Es un equipo diferente, intentan jugar. Aquella Grecia tenía un gran corazón, era un equipo muy compacto. Ahora los jugadores individualmente son mejores. El jugador griego es diferente, no priorizan sólo la defensa.

-¿En qué jugadores hay que fijarse de esta Grecia?

Bakasetas es un jugador muy peligroso que juega de segundo punta y que estuvo con nosotros en el AEK. Es muy rápido. Luego conozco bien a jugadores que también he entrenado yo cuando ganamos la Liga, como Giakoumakis, Petros o el central Svarnas. Pero no hay que olvidar que tiene jugadores de equipos importantes de Europa.

-¿Cómo ves esta nueva España de Luis Enrique?

Me encanta. Luis Enrique está haciendo un trabajo fenomenal. Los iniestas no se clonan, ni los xavis, ni los xabis alonsos, y hay que ir formando un equipo, y eso es lo que están haciendo. Está en contínua búsqueda de los mejores jugadores para la selección. Y eso requiere tiempo y paciencia y no se consigue todo de un día para otro. Por eso hay que tener cuidado con las presiones que llegan desde fuera del grupo.

-¿Qué le puede faltar a esta selección española?

La experiencia de los jugadores. Por ejemplo, Pedri es un grandísimo jugador, pero si a la primera genera dudas y no se confía... Son las presiones añadidas que vienen de fuera las que perjudican a los jugadores para asentarse.

Si Jiménez conoce a la selección griega, mejor conoce a la que es su casa, el Sevilla Fútbol Club.

-¿Cómo estás viendo al Sevilla?

Se le han escapado dos competiciones contra dos grandes equipos, pero el Sevilla está cualificado para ganarle al Borussia y al Barcelona. Estoy muy orgulloso de lo que he visto del Sevilla, están haciendo un magnífico trabajo. Yo le doy un notable Julen (Lopetegui).

- Tú que fuiste defensa, ¿cómo ves a Koundé, uno de los nombres propios de este Sevilla?

Ese fue un gra nacierto por parte de Monchi y su secretaría técnica y ahora es pieza de deseo de todos los equipos del mundo. Puede jugar de lo que le pongan y además tiene compromiso, que eso es muy difícil en el fútbol.

-¿El futuro de Koundé está en el Sevilla?

Espero que su cláusula sea muy alta, pero mejor que siga en el Sevilla muchos años.