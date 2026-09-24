Los medios de comunicación se llenaron de declaraciones de los jugadores candidatos al Balón de Oro, además del lanzamiento por parte de clubes de campañas para promocionar a sus jugadores con la esperanza de ganar el prestigioso galardón.

Y en el momento en que se intensifica la campaña mediática de los distintos candidatos, algunos miembros del jurado del Balón de Oro accedieron a hablar públicamente.

Durante los últimos días se ha hablado mucho de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, pasando por Kvaratskhelia, Harry Kane y Ousmane Dembélé; algunos de ellos han declarado que merecen ganar el Balón de Oro, mientras que otros han sido nominados por estrellas distintas.

Revuelo mediático sin precedentes

Existen tres criterios para elegir a los candidatos a ganar el Balón de Oro, y son: el rendimiento individual y la personalidad decisiva e influyente; el rendimiento colectivo y el palmarés destacado; además de la integridad y el juego limpio.

Puede que algunos candidatos no cumplan necesariamente con el tercer criterio, pero pasemos al siguiente punto. Lo más importante es convencer a los 100 miembros del jurado de que el candidato merece ganar el galardón.

El jurado está formado por un periodista de cada país, concretamente de los 100 primeros países en la clasificación de la FIFA.

El diario "Le Parisien" contactó con varios miembros del jurado, y ninguno de ellos quiso aparecer en los medios.

Yazid Ouahib, miembro del jurado en representación de Argelia, accedió a hablar de esta extraña carrera por el Balón de Oro de 2026. Ouahib dijo: "Soy miembro del jurado desde 2007, y debo decir que en los dos últimos años hemos presenciado campañas electorales como nunca antes habíamos visto. Todas estas entrevistas, todos estos comentarios, no son más que una distracción que no influye en mi voto".

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Y añadió: "Las cosas se calientan cada vez más, pero eso no cambia nada. Seguimos estos acontecimientos desde la distancia. No puedo hablar en nombre de mis colegas, pero creo que todo esto no debería influir en su voto. Al final, es una cuestión de conciencia".

Una estrategia inútil

Su homólogo sueco, Anders Bengtsson, afirmó que no se había visto afectado por las reiteradas declaraciones de los candidatos favoritos.

Dijo: "Estas campañas no me afectan en absoluto. No es imposible que influyan en algunos votantes. Si yo dudara entre dos jugadores, quizá algunas estadísticas o argumentos inclinarían la balanza a favor de uno de ellos. Pero eso solo ocurriría si no lo hubiera pensado bien antes de emitir mi voto".

También el exredactor jefe de la revista "France Football", Pascal Ferré, que votó por Francia durante siete años, criticó la estrategia de comunicación seguida durante los últimos días.

Dijo: "Los miembros del jurado no son ingenuos. Tienen la experiencia y la conciencia suficientes para juzgar y valorar a un jugador sin necesidad de oír la frase: es el mejor, diez o quince veces".

Y añadió: "Cuando digo que el ganador del Balón de Oro puede perderse en medio del ruido mediático, lo digo cuando domina de forma grosera la conversación y hace sentir a los miembros del jurado que están sometidos a presión. Este revuelo que algunos orquestan puede, al final, molestar a los votantes, porque es una manipulación evidente".

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