Informes de prensa italiana revelaron que el nombre de Marcus Rashford salió a relucir durante las negociaciones en curso entre la Roma y el Manchester United sobre el traspaso del centrocampista francés Manu Koné al club inglés.

Según el diario La Gazzetta dello Sport, el Manchester United es uno de los principales interesados en fichar a Koné, quien llamó la atención por su rendimiento con la selección de Francia en el Mundial 2026, aunque la directiva del club sigue reticente a pagar los 60 millones de euros que exige la Roma para desprenderse del jugador.

El periódico añadió que los responsables del United continúan negociando con la Roma en un intento por rebajar el valor de la operación, con la idea de incluir a Rashford en las negociaciones.

Sin embargo, el informe señaló que la concreción de este paso parece complicada, ya que Rashford percibe un salario anual neto de cerca de 10 millones de euros, además de bonificaciones que alcanzan los 2,5 millones de euros, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la Serie A por amplio margen.

El informe indicó que la Roma prefiere hacerse con los servicios de Rashford en calidad de cedido en un principio, y no mediante un traspaso definitivo, algo que podría obligar al Manchester United a asumir gran parte del salario del jugador, un escenario que no parece probable en la actualidad.

Por su parte, la Roma estudia vender a Koné durante el verano con el fin de obtener un rédito económico que le ayude a cumplir con las normas del juego limpio financiero.

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