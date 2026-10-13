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Una nueva idea del entrenador alemán

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El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, introdujo numerosos cambios en la alineación del equipo catalán (en comparación con el último partido frente al Getafe) para enfrentar a su anfitrión, el Galatasaray, esta tarde de martes, en la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones.

El brasileño Gabriel Jesus, que fue titular en el partido anterior, se sienta hoy en el banquillo, al igual que la joven estrella egipcia Hamza Abdelkarim, y no está claro quién jugará como punta ante el Galatasaray, con la presencia de la dupla Anthony Gordon y Lamine Yamal en la línea ofensiva, junto a Dani Olmo y Fermín López.

El brasileño Raphinha, que juega como punta titular desde el inicio de la temporada, se ausenta de este encuentro desde su lesión con la selección de Brasil durante el parón internacional, y es posible que Flick apueste por la ausencia de un referente fijo en la línea ofensiva ante el Galatasaray, concediendo libertad al cuarteto atacante para intercambiar posiciones.

En cuanto a la línea defensiva, João Cancelo arranca en el puesto de lateral izquierdo y Pau Cubarsí es titular, a diferencia del partido anterior, mientras que Eric García juega por el costado derecho, después de haber actuado como central frente al Getafe; en cambio, Jules Koundé, que fue titular ante el Getafe, se sienta en el banquillo.

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En lo que respecta al centro del campo, Pedri es titular después de haber estado en el banquillo en el último partido, en lugar de su compañero Gavi, que hoy se queda en el banco.

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La alineación del Barcelona quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García.

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Defensa: García, Cubarsí, Martín, Cancelo.

Centro del campo: Rodri, Pedri, Olmo.

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Ataque: Yamal, Gordon, Fermín López.

Por otro lado, la alineación del Galatasaray, local en el encuentro, fue la siguiente:

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Portería: Çakır.

Defensa: Yılmaz, Sánchez, Elmalı, Jakobs.

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Centro del campo: Lemina, Torreira, Batrakov.

Ataque: Leão, Akgün, Osimhen.

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Mientras que la veterana dupla formada por İlkay Gündoğan y Leroy Sané se sienta en el banquillo del equipo turco.

El Barcelona había ganado el primer partido en su estadio ante el Feyenoord (5-1), mientras que el Galatasaray cayó frente al Sporting de Lisboa (3-1).



