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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Mani apoya a Egipto con un mensaje llamativo durante el partido contra Irán

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Por el sueño de Senegal... Sadio Mané anima a Egipto frente a Irán

El astro senegalés Sadio Mané apoyó a Egipto en su empate 1-1 ante Irán en la última jornada del Mundial 2026.

Egipto ya estaba clasificado para los dieciseisavos, pero los senegaleses, liderados por Mané, seguían el partido con atención.

Horas antes, Senegal venció 5-0 a Irak y terminó tercera en su grupo, por lo que necesita ser una de las mejores terceras para avanzar.

Una victoria o un empate de Egipto ante Irán habría garantizado a Senegal estar entre esas selecciones y pasar a la siguiente ronda, por lo que Mané siguió el partido y lo compartió en sus historias de Instagram con el mensaje «Egipto» y un corazón.

Egipto acabó segundo y jugará ante Australia en dieciseisavos, mientras que el rival de Senegal aún no está definido.

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