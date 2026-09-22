Mancini traza el plan secreto para devolver a Italia sus días de gloria

Roberto Mancini no esperó demasiado para iniciar su batalla fuera de las líneas, después de fijarse, desde que asumió las riendas de la selección italiana, un objetivo claro: "impedir que las selecciones rivales arrebaten a los jóvenes talentos con doble nacionalidad antes de que se conviertan en parte del proyecto de la Azzurra".

Según el portal francés "Foot Mercato"", la selección italiana ya se ha movido hacia varios jugadores jóvenes que cuentan con otras opciones internacionales, en el marco de una estrategia que busca conocerlos de forma temprana e integrarlos en el proyecto de la selección durante los próximos años.

Los movimientos de Italia incluyeron a varios jugadores, entre los más destacados Samuele Inacio, que despierta el interés de la selección brasileña, e Issa Doumbia, a quien Costa de Marfil busca incorporar, junto a Alessandro Romano, que figuraba entre los intereses de Suiza.

Asimismo, la selección italiana convocó a Mohamed Ali Zouma, que tenía la posibilidad de representar a Costa de Marfil o Burkina Faso, en un paso que refleja el deseo de Mancini de moverse pronto antes de que estos talentos decidan su futuro internacional.

Foot Mercato" confirmó que estos movimientos no son aleatorios, sino que representan una estrategia meditada del técnico italiano, que quiere identificar a los jugadores capaces de integrarse rápidamente en el proyecto de la selección, evitando perder cualquier talento en favor de otra selección.

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"No queremos perder talentos"

Mancini defendió sus decisiones de convocar a un gran número de jugadores jóvenes, subrayando que el objetivo principal es conocerlos de cerca y evaluar su capacidad para continuar con la selección durante los próximos cuatro años.

El técnico italiano declaró: "Si hubiera convocado a jugadores de más edad, habrían surgido críticas. Convoqué a jugadores jóvenes porque es importante conocerlos de cerca para construir un equipo exitoso en el futuro".

Y añadió: "Necesitamos identificar lo más rápido posible a los jugadores que pueden permanecer con nosotros durante los próximos cuatro años. Convoqué a un número mayor de jugadores de lo habitual porque quiero verlos sobre el terreno de juego".

Mancini no oculta su preocupación por el paso de los jóvenes talentos italianos a otras selecciones, y considera que la solución no reside en quejarse de este fenómeno, sino en actuar pronto para descubrir a los jugadores y seleccionarlos antes de que cambien su destino internacional.

Explicó: "No podemos lamentarnos si los jugadores jóvenes se marchan a clubes extranjeros; tenemos que encontrar una solución. La solución es buscarlos y seleccionarlos con rapidez, sobre todo para evitar perder a los jugadores que poseen doble nacionalidad".

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Mancini habló también sobre Mohamed Ali Zouma, diciendo: "Zouma se marchó a la segunda división alemana, que es una liga excelente. Está rindiendo bien, y esperamos que continúe".

Tras el movimiento hacia varios jóvenes talentos, parece que Niccolò Tresoldi representa el siguiente objetivo de Mancini, ya que el técnico italiano busca convencer al joven delantero de que elija a la Azzurra, pese a que todavía figura en los planes de la selección alemana sub-21.

Y así, Mancini comenzó pronto la carrera por la nacionalidad deportiva, situando a los talentos con doble nacionalidad al frente de sus prioridades, en un intento de construir un núcleo joven para la selección italiana y, al mismo tiempo, cerrar la puerta a los rivales antes de que sea demasiado tarde.