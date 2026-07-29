Mancini pide perdón a los italianos tres años después de la "traición": cometí un error garrafal

Con un tono arrepentido y palabras cargadas de disculpas, Roberto Mancini apareció por primera vez tras su impactante regreso al mando de la selección italiana, para abrir su corazón y reconocer su error histórico cuando abandonó a la Azzurra por la oferta saudí.

Roberto Mancini ofreció una disculpa pública en su primera rueda de prensa el miércoles, tras su renombramiento como entrenador de la selección de Italia, que atraviesa una crisis sin precedentes, y solo tres años después de su sorpresiva dimisión para marcharse a dirigir a la selección de Arabia Saudí con un contrato multimillonario.

Mancini (61 años) dijo con tono apenado: "Lo siento mucho. Lo que pasó fue como perder a la compañera de mi vida. Cometí un error garrafal. Lamento todo lo ocurrido durante los últimos tres años, y haré todo lo posible por devolver a la selección nacional al lugar que le corresponde".

La crisis de Italia le abre la puerta a su regreso

El regreso de Mancini llegó tras un nuevo desastre para el fútbol italiano, ya que la Azzurra fracasó por tercera vez consecutiva en clasificarse para el Mundial, después de su derrota en la repesca ante Bosnia y Herzegovina el pasado abril, lo que provocó la salida del presidente de la federación, Gabriele Gravina, y del entrenador Gennaro Gattuso.

Mancini había llevado a Italia a la gloria europea con el título de la Eurocopa 2021, antes de sorprender a todos con su dimisión en agosto de 2023 para hacerse cargo de Arabia Saudí solo dos semanas después, en un movimiento que muchos consideraron una traición.

Sobre aquel periodo dijo: "Fue enteramente mi error, hubo una mala comunicación con Gravina, pero asumo toda la responsabilidad".

La cuarta opción y la apuesta por el futuro

La prensa italiana reveló que Mancini fue la cuarta opción de la federación después de que Carlo Ancelotti y Pep Guardiola rechazaran asumir el cargo, y de que Andrea Pirlo fuera descartado por temores relacionados con un acuerdo de patrocinio con una empresa de apuestas rusa.

Su primer partido tras el regreso será ante Bélgica en la Liga de Naciones de la UEFA el 25 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma. Sobre el recibimiento que espera de la afición, dijo: "Soy consciente de que algunos estarán en mi contra, espero que el equipo ofrezca un rendimiento lo bastante bueno como para que la gente me perdone".

Mancini apuesta en su nuevo proyecto por una generación joven liderada por Pio Esposito, Moise Kean y Nicolò Zaniolo en el ataque, Sandro Tonali y Nicolò Barella en el mediocampo, y Riccardo Calafiori y Gianluigi Donnarumma en la defensa y la portería, con la persistente crisis en el eje de la zaga por los problemas de Alessandro Bastoni y Francesco Acerbi.

Y añadió: "No creo que estemos en una situación tan mala, tenemos muchas opciones entre delanteros y extremos, y son jóvenes que pueden desarrollarse. Yo le di a Kean su oportunidad de debutar y lo conozco bien, además fui el primero en convocar a Zaniolo antes incluso de que jugara en la Serie A".