El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, se refirió a las opciones de que Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas belga, se incorpore a las filas de la "Azzurra", en medio de la competencia con la selección alemana por los servicios del joven jugador, que también tiene la posibilidad de representar a la selección de Argentina.

Según el diario español "Marca", Tresoldi, de 22 años, se ha convertido en uno de los nombres más comentados del fútbol europeo durante el actual parón internacional, pese a que juega en la liga belga.

El delantero del Club Brujas ha logrado marcar 14 goles en 17 partidos, entre ellos 5 goles en la Liga de Campeones, lo que lo ha puesto en el punto de mira de más de una selección.

En la actualidad, el joven delantero se inclina por representar a la selección sub-21 de Alemania, pero los responsables en Italia creen que tienen una oportunidad de convencerlo de vestir la camiseta de la selección italiana.

Mancini, seleccionador de Italia, declaró: "He hablado con Tresoldi, como también lo ha hecho Claudio Ranieri. El jugador necesita sentir el deseo de jugar para Italia, pero nació en Italia y su padre también está allí, por lo que creo que hay opciones de incorporarlo".

Por su parte, Jürgen Klopp trabaja en Alemania en la misma misión, pero con el objetivo de convencer al jugador de representar a la selección de "la Mannschaft", avivando así la competencia entre las selecciones italiana y alemana por los servicios de Tresoldi, hincha del Milan, que se ha convertido en el centro de atención de todos.

Mancini, que se encuentra actualmente en Coverciano preparando los dos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Francia y Bélgica, habló sobre los jugadores con doble nacionalidad que podrían estar bajo seguimiento de cara a una posible convocatoria con la selección italiana.

Mancini explicó: "No somos los únicos que lo hacen, lo hacen todas las selecciones nacionales. Intentamos incorporar a los jugadores destacados que tienen dos nacionalidades. Al mismo tiempo, hemos conseguido incorporar a Palma, que creo que puede llegar a ser un defensa muy bueno".

El joven defensa, jugador del Udinese, había recibido una convocatoria para unirse a la selección italiana durante el actual parón internacional.