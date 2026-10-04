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Mancini: «Kean vuelve a casa, puede jugar Scamacca»

Italia

El seleccionador Roberto Mancini habló en Sky Sport en la víspera de Italia-Turquía, programado para mañana. Estas son las declaraciones del seleccionador italiano de cara al duelo de la Nations League. Mancini anunció la baja de Kean por una contusión sufrida en el último partido de la que no se ha recuperado.

KEAN - "Moise no está bien, no se ha recuperado y volverá a casa esta noche". El delantero centro será reevaluado por el Como en las próximas horas de cara al duelo con la Roma.

CAMBIOS - "Muchos jugadores, estamos probando, han pasado poquísimos días desde el partido de París, así que cambiaremos un poco más".

SCAMACCA EN LUGAR DE PIO ESPOSITO - "Podría ser, las características no cambian mucho, tenemos varias soluciones".

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