Mancini: «Hay noches así, nos servirá de lección»

Decepcionado el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ante los micrófonos de la Rai tras el 4-1 sufrido ante Bélgica: «Fueron mejores. Nosotros pagamos demasiado en el aspecto físico y en los duelos individuales, pese a que habíamos empezado bien, pero lo hicieron mejor».
Los primeros diez minutos fueron de gran nivel, pero después Italia empezó a sufrir en todas las zonas del campo. «Sí, no conseguíamos cubrir los espacios ni presionar de la manera adecuada. Nos pusieron en dificultades, pagamos el esfuerzo físico y, sin duda, acusamos algo de cansancio del partido contra Francia».
Tampoco se vio una reacción tras verse por detrás en el marcador. «Son noches que pueden pasar. En un proceso de mejora, por desgracia, también pueden ocurrir estas cosas, y de estos partidos hay que sacar conclusiones importantes. Por cómo llegamos hasta aquí, está claro que teníamos posibilidades de seguir adelante porque habíamos hecho un buen recorrido, pero sabíamos que sería un partido difícil. Estamos dolidos, pero esta noche también nos servirá».