Roberto Mancini, seleccionador del combinado italiano, dedicó un elogio especial a su guardameta Gianluigi Donnarumma tras el emocionante empate 1-1 ante Francia, al asegurar que el portero del Paris Saint-Germain fue decisivo para salvar a su equipo en los momentos difíciles.

Mancini se mostró satisfecho con el rendimiento de Italia y consideró que el partido reveló una personalidad colectiva destacada, después de que sus jugadores lograran defender y atacar como un solo equipo, a pesar del complicado inicio durante los primeros minutos.

Mancini declaró, en unas declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "Fue una velada muy positiva. Sabíamos que el partido iba a ser difícil, pero conseguimos encajar pocos goles y crear buenas ocasiones".

Y añadió: "Sufrimos durante los primeros 20 minutos, pero tenemos que saber cómo afrontar juntos este tipo de dificultades. Intentamos jugar aunque no fue fácil, y salimos al campo para marcar, y eso es algo magnífico. Al final, ambos equipos pudieron ganar, y así es el fútbol. Los resultados cambian las opiniones".









Mancini elogió de forma especial el papel de Donnarumma, al afirmar: "Donnarumma es el mejor portero del mundo, porque cuando se le pide que detenga un disparo, lo hace. Nos salvó cuando el asunto era importante".

Y concluyó: "Este equipo puede convertirse en una selección nacional excelente, pero eso llevará algo de tiempo. Avanzamos bien, y tras la segunda parte ante Bélgica ganamos confianza, aunque sabíamos la necesidad de defender cuando hiciera falta".











