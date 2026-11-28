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Roberto Mancini recuerda su etapa como futbolista.

El seleccionador de Italia declaró en una entrevista al Corriere dello Sport: «¿La selección no fue amable conmigo cuando era jugador? Es totalmente cierto, no di lo que debía y podía haber dado».

«¿En la Sampdoria llegué incluso a diseñar las camisetas, además de influir en los fichajes con consejos para Mantovani y Borea? Es verdad en parte. La camiseta roja, por ejemplo, la hicimos Luca, Fausto Pari y yo una noche en casa de Edilio. En cuanto a los fichajes, solían pedirme consejo. El presidente siempre consultaba conmigo y con el doctor, que me tenía muchísimo cariño».

«Jugué en una Lazio cuyo club se había venido abajo. ¿No llegaban los sueldos? Son cosas que pasan cuando crees que has tocado fondo y que no puedes salir a flote. A Gattuso le pasó después de la eliminación de la Coppa Italia».

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«¿Siempre he sido alguien propenso a los enfrentamientos? Simples desacuerdos, ocurren en todas partes, es bastante normal. ¿Incluso físicos con Peruzzi? Es una leyenda y, además, Angelo era bastante corpulento. ¿Capello y Galliani entre mis víctimas favoritas? Bueno, el Milan: eran sus años. Pasó. Sí, pasó».

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«De niño era de la Juventus. Nunca fui allí porque siempre preferí quedarme en la Samp y, por eso, las dos o tres veces que pudo surgir la posibilidad, no la consideré. ¿Envidié a Vialli cuando se marchó? Nunca envidié a Luca, imposible. Me habría gustado estar con él cuando ganó la Copa de Europa, porque nosotros no lo habíamos conseguido en Wembley contra el Barcelona. Habría sido nuestro último trofeo juntos como futbolistas. ¿Qué nos dijimos después del inolvidable abrazo con Vialli en Wembley? Él se quedó en Londres, no volvió a Italia porque tenía que recibir tratamiento. Estaba felicísimo aquella noche, verdaderamente feliz. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Luca nos dio a todos una lección increíble de fortaleza».

«Yo fiché a Mihajlovic de la Roma. Después del partido de la Copa de Europa contra el Estrella Roja, le dije al presidente que fichara a Sinisa, pero en aquel momento todavía no se podía: no dejaban salir a los jugadores yugoslavos. Al año siguiente se fue a la Roma, no le fue bien y volví a insistirle a Mantovani. ¿Se lo recomendé como entrenador a los Menarini, propietarios del Bolonia? Sí, Sinisa era fantástico y tenía un corazón enorme. Si eras amigo suyo, podía hacer cualquier cosa por ti. ¿Le gustaba mostrarse fuerte? No, bueno, pero todo eso era pura fachada, porque en el fondo era un pedazo de pan. Le encantaba hacerse el duro».

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«Tuve una carrera larga, pero con pocos entrenadores: Eriksson, Boskov, Bersellini. Y Ulivieri. ¿Discutimos enseguida? Yo era muy joven y lo tuve dos años en la Sampdoria. Después, en la selección, a Vicini y a Sacchi. Aprendí algo de todos. No hay un sistema de juego que prefiera a los demás, siempre depende de los jugadores a los que entreno. Me sé de memoria todas las soluciones tácticas. Creo que nací para ser futbolista, para el fútbol».

«Además de Maradona y Messi, ¿hay algún jugador que me haya impresionado de verdad en mi medio siglo en el fútbol? Ronaldo, el Fenómeno. Tampoco es fácil dar un solo nombre. Desde principios de los años ochenta vimos en Italia a los mejores del mundo, de Platini a Gullit, pasando por Van Basten, Zico, Careca y Zidane».