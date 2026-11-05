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Roberto Mancini ha dado señales de una nueva y audaz etapa para Italia al incluir a varias jóvenes promesas que aún no han debutado con la selección en su última convocatoria de 31 jugadores. De cara a los importantes partidos de la Liga de Naciones contra Francia y Bélgica, el seleccionador ha combinado a veteranos consolidados con una nueva hornada de jóvenes talentos.

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La nueva generación cobra protagonismo

En una clara muestra de sus intenciones para el futuro de la selección italiana, Mancini ha incorporado a numerosos jugadores nuevos a su convocatoria de 31 futbolistas para el parón internacional de noviembre. La lista pone de relieve su apuesta por los talentos emergentes de Italia, con las convocatorias de Alphadjo Cisse, Simone Lontani y Riccardo Cassano. Estas incorporaciones llegan después de que Mancini evaluara a 34 jugadores en la concentración anterior: ha ido reduciendo sus opciones sin cerrar la puerta a los jóvenes.

La convocatoria también incluye a Mattia Liberali, del Como, y al atacante del Paris FC Luca Koleosho, ambos deseosos de lograr su primera internacionalidad con la selección absoluta. Esta apuesta por la juventud llega en un momento decisivo, cuando Italia busca afianzar su posición en la Nations League.

La situación de Italia en la Nations League

Otra inclusión llamativa es la de Honest Ahanor, del Crystal Palace. Aunque el defensa disputó dos amistosos a las órdenes de Silvio Baldini en junio, todavía no ha debutado en un partido oficial con la selección absoluta. Ahanor formó parte de la convocatoria de septiembre, pero no llegó a jugar y finalmente regresó a la selección sub-21 para ayudarla en la clasificación para el Campeonato de Europa.

Italia se juega mucho en los próximos días, en los que tratará de superar a sus rivales y alcanzar el primer puesto de la clasificación. Actualmente ocupa la segunda posición de su grupo de la Nations League, con siete puntos en cuatro partidos. Está por detrás de la líder, Francia (10 puntos), y mantiene una estrecha ventaja sobre Bélgica, tercera con seis puntos, y Turquía, colista sin victorias. Italia recibirá a Francia en Milán el jueves 12 de noviembre, en un partido que promete reeditar el intenso encuentro que disputaron en París el mes pasado. Después del encuentro en casa, los hombres de Mancini viajarán para enfrentarse a Bélgica el domingo 15 de noviembre.

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Caras conocidas y bajas por lesión

Pese a la llegada de nuevos jugadores, el núcleo del equipo se mantiene prácticamente intacto. Gianluigi Donnarumma sigue liderando al equipo desde la portería, acompañado por dos pilares de la defensa: Alessandro Bastoni y Riccardo Calafiori. En el centro del campo, Nicolo Barella, Sandro Tonali y Federico Dimarco conservan sus puestos.

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Sin embargo, la convocatoria también presenta contratiempos. El capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, es una baja destacada tras sufrir una lesión en la reciente derrota de su club por 2-0 ante la Juventus, un partido en el que fue sustituido en el descanso. La nota positiva es el regreso de Marco Palestra a la selección. El defensa ha recuperado recientemente su sitio en el primer equipo del Chelsea tras un inicio de temporada en la Premier League marcado por las lesiones, lo que ofrece a Mancini más alternativas en los laterales.

Lista completa de convocados de Italia

Los porteros son Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma y Guglielmo Vicario. Para la defensa, Mancini ha elegido a Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Palestra y Giorgio Scalvini. La lista de centrocampistas es amplia e incluye a Barella, Cassano, Issa Doumbia, Nicolo Fagioli, Davide Frattesi, Lontani, Niccolo Pisilli, Samuele Ricci, Alessandro Romano y Tonali.

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En ataque figuran Nicolo Cambiaghi, Alphadjo Cisse, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Luca Koleosho, Mattia Liberali, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara y Nicolo Zaniolo.