Hay una electricidad muy concreta que solo genera Old Trafford cuando las paredes parecen echarse encima en una carrera por el título. En abril de 2009, el ambiente estaba cargado de ella. El Manchester United perseguía su 18.º título de liga, intentando igualar el registro histórico del Liverpool, pero en su camino se interponía un Tottenham Hotspur que, durante 45 minutos, pareció el aguafiestas perfecto.

En el plano táctico, la primera parte fue una lección magistral de eficacia al contraataque del Tottenham de Harry Redknapp. Aprovechó una zaga del United inusualmente lenta, con Darren Bent y Luka Modric silenciando el Stretford End. Sin embargo, lo que vino después en la segunda mitad sigue siendo uno de los ejemplos más viscerales de la «vía Ferguson»: una oleada roja incesante y asfixiante que simplemente se negó a aceptar la derrota.

El Tottenham sorprende al Teatro de los Sueños

El partido comenzó con un guion que pocos en Mánchester habían anticipado. El Tottenham, a menudo acusado de fragilidad lejos de casa ante el «Big Four», se mostró clínico. En el minuto 29, un centro de Vedran Corluka no fue despejado por Nemanja Vidic, lo que permitió a Darren Bent fusilar el balón ante Edwin van der Sar desde corta distancia. El desconcierto apenas se había instalado cuando los visitantes volvieron a golpear.

Tres minutos después, Aaron Lennon, una amenaza constante para Patrice Evra, puso un balón envenenado al segundo palo. Luka Modric, mostrando la serenidad que más tarde definiría su carrera en el Real Madrid, controló el balón con el pecho y lo clavó en la escuadra. Con 2-0, el pitido del descanso sonó entre un coro de incredulidad. El United parecía agotado, y sus ambiciones de repetir el triplete de una década antes se sentían como un recuerdo lejano en comparación con esta actuación titubeante.

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La chispa de la polémica y el resurgir de Ronaldo

Las charlas de Sir Alex Ferguson en el descanso son legendarias, pero esta requería tanto un ajuste táctico como uno psicológico. Carlos Tevez entró para añadir caos a la delantera. El punto de inflexión, sin embargo, llegó en el minuto 57 envuelto en polémica. Michael Carrick irrumpió en el área y fue frenado por Heurelho Gomes. Aunque el portero parecía tocar el balón, el árbitro Howard Webb señaló el punto de penalti.

Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad, con el peso de la temporada sobre sus hombros, y lanzó el penalti por el centro con potencia. El gol actuó como catalizador. De repente, el campo pareció inclinarse. El centro del campo del Tottenham, hasta entonces tan sereno, empezó a ceder ante la intensidad de la presión alta del United. La disciplina táctica que Redknapp había inculcado en la primera parte se evaporó a medida que el rugido de la grada crecía hasta convertirse en un muro de sonido ensordecedor.

Rooney y Ronaldo se desatan

Lo que ocurrió entre los minutos 67 y 71 fue un torbellino de fútbol ofensivo a máxima velocidad. Wayne Rooney igualó el marcador en el minuto 67, recortando desde la izquierda y sacando un disparo raso que se coló por debajo de Gomes. Las celebraciones apenas se habían calmado cuando, apenas sesenta segundos después, Rooney se convirtió en asistente. Su exquisito centro encontró a Ronaldo, que se lanzó hacia el balón para cabecearlo a la red y poner el 3-2.

El derrumbe psicológico del Tottenham fue total. En el minuto 71, Ronaldo devolvió el favor, encontrando a Rooney en el segundo palo. El remate del inglés fue sacado sobre la línea entre varios jugadores, pero el árbitro consideró que el balón había entrado. En apenas catorce minutos, el United había transformado una pesadilla de 0-2 en una ventaja de 4-2. Fue un bombardeo táctico que dejó a los defensores del Tottenham mirándose unos a otros con absoluta perplejidad, incapaces de frenar el aluvión de camisetas rojas que irrumpían en su área.

Berbatov pone el broche final

Para añadir una última capa de ironía poética, fue Dimitar Berbatov, el hombre al que el United había sacado de White Hart Lane solo unos meses antes, quien completó la goleada. En el minuto 79, el delantero búlgaro exhibió su habitual despreocupación, empujando el balón a la red desde cerca tras otro envío de Rooney. El marcador reflejaba un 5-2; se habían marcado cinco goles en un asombroso intervalo de 22 minutos.

Este partido fue más que una simple remontada; fue la declaración definitiva de un equipo campeón. Rompió la resistencia del Tottenham y al mismo tiempo desmoralizó al Liverpool, que veía cómo se desvanecían sus esperanzas de título. Cuando se habla de las «mejores remontadas de la Premier League», este clásico de 2009 se sitúa en lo más alto, testimonio de una época en la que el Manchester United simplemente no sabía darse por vencido.