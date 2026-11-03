Compartir Sigue a GOAL en Google

Revive la histórica noche de 2007 en la que el equipo de Sir Alex Ferguson dio una exhibición de fútbol ofensivo para golear a la Roma por 7-1. Con una actuación implacable, el Manchester United remontó de forma espectacular la desventaja de la ida.

Anuncios

Hay noches en las que la lluvia de Manchester parece cargada de una electricidad especial, una energía que recorre el Stretford End y llega hasta el césped. La del 10 de abril de 2007 fue una de ellas. En el ambiente se respiraba la posibilidad de una remontada europea, pero nadie entre el público que llenaba el estadio podía imaginar la absoluta debacle que estaba a punto de producirse. Tras perder 2-1 en la ida en Roma, el Manchester United de Sir Alex Ferguson no se limitó a llamar a la puerta de las semifinales. La derribó con una actuación que sigue grabada en la historia de la Champions League.

Una primera parte arrolladora para la historia

El partido comenzó con una declaración de intenciones. Michael Carrick, actual entrenador del United y a menudo elogiado por su sutileza, optó por la contundencia deportiva en el minuto 11. Recibió el balón por el centro, levantó la vista y soltó un disparo con efecto que dejó a Doni clavado en el sitio. Fue la chispa que encendió la mecha. La Roma, habitualmente tan serena a las órdenes de Luciano Spalletti, de pronto parecía un equipo atrapado en un huracán. Cuando Alan Smith, de regreso tras una lesión terrible, marcó el segundo en el minuto 17 en un momento de cuento de hadas, la eliminatoria ya había dado un vuelco. Old Trafford vibraba, convertido en una caldera de ruido que parecía engullir a los visitantes italianos.

Getty Images

Antes de que la Roma pudiera siquiera recuperar el aliento, Wayne Rooney hizo el tercero en el minuto 19 al rematar deslizándose una jugada de una fluidez asombrosa. Tres goles en un intervalo de siete minutos habían transformado una desventaja en una goleada. Los italianos buscaban respuestas en el banquillo, pero no las había ante un equipo que jugaba a ese ritmo. Justo antes del descanso, el hombre que se convertiría en el rostro del fútbol europeo durante la década siguiente asumió el protagonismo. Cristiano Ronaldo encaró a una defensa aterrorizada y, en el minuto 44, colocó un disparo raso junto al poste para establecer el 4-0 al descanso. El partido estaba sentenciado, pero la sinfonía aún no había alcanzado su punto culminante.

El maestro portugués toma el mando

Si la primera parte fue un esprint, la segunda fue una exhibición de eficacia. Apenas cuatro minutos después de la reanudación, Ronaldo volvió a aparecer. Se coló en el área pequeña con ese instinto goleador que se convertiría en su sello y remató un centro de Ryan Giggs para hacer el quinto. Fue una lección cruel para los visitantes. Cada vez que el United avanzaba, la defensa de la Roma se deshacía como azúcar bajo la lluvia de Manchester. Los aficionados ya no solo animaban; se reían incrédulos ante la facilidad con la que sus ídolos desmantelaban a un equipo que había llegado con grandes esperanzas de alcanzar las semifinales.

Anuncios Anuncios

Carrick, en la que quizá fue su mejor noche con la camiseta roja, añadió el sexto en el minuto 60 con un disparo lejano de una ejecución técnica perfecta. Con el 6-0, tocaba consultar a toda prisa los libros de récords. Daniele De Rossi recortó distancias para los visitantes en el minuto 69, un fugaz destello de calidad del capitán de la Roma, pero fue una simple nota al pie en una historia que pertenecía por completo a los locales. Incluso cuando Ferguson movió el banquillo, la intensidad no decayó, y los suplentes pusieron el broche a una noche que los aficionados del United vivían como un sueño febril.

Getty Images

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Una victoria histórica

Patrice Evra, que había sido una amenaza constante con sus incorporaciones por la banda, obtuvo por fin su recompensa en el minuto 81. Su disparo raso desde el borde del área tocó el poste y acabó en la red. Fue el séptimo gol, que selló el 7-1 de aquella noche y el 8-3 en el global de la eliminatoria. El resultado resonó en toda Europa y dejó claro que aquella nueva generación de estrellas del United había llegado para quedarse. El pitido final desató un rugido que probablemente pudo oírse al otro lado de los Peninos: la celebración de una noche en la que cada pase llegaba a su destino y cada disparo parecía destinado al fondo de la red.

Al recordar aquella noche, no solo destaca la cantidad de goles, sino también la forma de marcarlos. Fue una vuelta a la gran tradición ofensiva del club, con las camisetas rojas moviéndose en perfecta armonía. La Roma, un club orgulloso y de rica historia, había quedado reducida a mera espectadora de su propia pesadilla. Para los aficionados del United, sigue siendo el referente de las noches europeas en Old Trafford: un partido en el que los recuerdos del pasado se unieron al brillo del presente para crear algo verdaderamente inmortal bajo los focos.