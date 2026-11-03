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Manchester United vs. AS Roma: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Old Trafford

El partido entre el Manchester United y la AS Roma comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Manchester United vs. AS Roma hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Manchester United y la AS Roma se retransmitirá en directo por DAZN.

Lo más destacado de la semana: ¿qué ha pasado con el Manchester United y la AS Roma?

El Manchester United llega a este partido con un balance alarmante en sus últimos cinco encuentros oficiales: ninguna victoria, un empate y cuatro derrotas. Los Red Devils encajaron 12 goles y solo marcaron tres. En su último partido perdieron 2-0 en casa del Chelsea y, antes, cayeron 0-3 ante el Bournemouth. Tampoco les van bien las cosas en la Champions League: el 4-1 sufrido en casa del Como y el 0-2 ante el Atlético de Madrid muestran la gravedad de la crisis.

La AS Roma se encuentra en mucho mejor forma: suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El conjunto romano marcó 16 goles y encajó solo ocho. En su último encuentro ganó 5-2 en casa del Udinese, después de vencer 4-2 al Cagliari. En la Champions League también figura en su balance un contundente 4-0 ante el Slovan Bratislava.

Manchester United vs. AS Roma: alineaciones

Manchester United vs. AS Roma: estado de forma

Manchester United vs. AS Roma: balance de enfrentamientos directos

Manchester United vs. AS Roma: las clasificaciones