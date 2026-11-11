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Manchester United v Fulham - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Bart DHanis
Traducido por

Manchester United ve en un jugador que fracasó en el Ajax al hombre ideal para reforzar su defensa

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Manchester United

El Manchester United tiene en el punto de mira a Calvin Bassey, según informó Daily Mail este miércoles por la mañana. El club busca con urgencia un nuevo defensa.

El Manchester United está en crisis. El entrenador Michael Carrick está a punto de ser despedido y sustituido por Mauricio Pochettino.

El club ocupa actualmente el decimoctavo puesto de la Premier League y se encuentra en zona de descenso. Los problemas de efectivos son especialmente graves en defensa. Debido a la lesión de Luke Shaw, Lenny Yoro ha tenido que jugar de lateral en las últimas semanas.

La pésima forma de Lisandro Martínez también preocupa al club. Por eso, deberá invertir mucho en la línea defensiva durante el próximo parón invernal.

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22 nov 2026

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Bassey, actualmente defensa del Fulham, es uno de los nombres que figuran en la lista. Jarrad Branthwaite, del Everton, y Nathan Collins, del Brentford, también son considerados opciones.

Bassey jugó en el Ajax en la temporada 2022/23. El club de Ámsterdam lo fichó del Rangers FC por 23 millones de euros, pero no consiguió causar buena impresión. Un año después se marchó al Fulham por 22 millones de euros.

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