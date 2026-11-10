Manchester United va a despedir a Carrick: este debe ser su sucesor

Michael Carrick será destituido como entrenador del Manchester United, según asegura The Athletic . El club se presentará en Anfield el 22 de noviembre con otro entrenador.

Carrick dirige al equipo en Old Trafford con un contrato permanente desde esta temporada. La pasada campaña llevó al club, como técnico interino, a un meritorio tercer puesto en la Premier League.

Esta temporada las cosas no marchan bien. El club ocupa actualmente el decimoctavo puesto de la Premier League, en zona de descenso. En la Champions League es decimoséptimo de 36 equipos.

Tras una dolorosa derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth, el técnico británico dispuso de tres partidos para revertir la situación. El primero de ellos terminó con una derrota por 2-0 ante el Chelsea.

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Después, el Manchester United remontó un 0-2 ante la AS Roma en la Champions League para ganar 3-2 y, el pasado fin de semana, el equipo de Carrick remontó dos veces un marcador adverso para empatar 4-4 contra el Aston Villa.

Eso no es suficiente para la directiva del club, que destituirá pronto a Carrick. El muy fiable The Athletic informa de que el 22 de noviembre, cuando el Manchester United juegue contra el Liverpool en Anfield, otro entrenador estará al frente del equipo.

Según el diario deportivo, los Diablos Rojos tienen en mente a tres candidatos: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann y Antonio Conte.