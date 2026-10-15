Manchester United ha sancionado a Lisandro Martínez por su durísima entrevista tras la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid, según informa la BBC. El argentino ha recibido una multa y su futuro en el club es muy incierto. El jueves, el técnico Michael Carrick lo llamó a capítulo. A raíz de ello, el exjugador del Ajax ha pedido disculpas públicamente.

Tras el partido contra el Atlético de Madrid, Martínez criticó sobre todo al director deportivo Jason Wilcox, quien, a su juicio, no había reforzado suficientemente la plantilla durante el mercado de fichajes de verano. «Hicimos una temporada pasada fantástica y ahora esperamos más de la directiva», declaró entonces a Amazon Prime.

«Fichajes que aumenten la competencia, porque muchos otros equipos también están incorporando a muchos jugadores», añadió Martínez. En un primer comunicado, el defensa explicó después que había hablado movido por la rabia y la frustración, y que sus palabras nacían de su ambición de luchar con el Manchester United por los títulos más importantes.

Martínez también se ha reunido ya con Carrick y la directiva del club. «Hoy me he reunido con la directiva y el entrenador. Ha sido una conversación muy positiva, en la que hemos podido intercambiar opiniones y hablar abiertamente de lo ocurrido después del partido», escribe.

«Todo el mundo sabe que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con mucha intensidad», prosigue el defensa. «La frustración por la derrota me llevó a expresar mis sentimientos en un momento y un lugar que quizá no eran los adecuados, y por ello quiero pedir disculpas».

Martínez reconoce, además, que sus declaraciones no contribuyeron a la unidad dentro del Manchester United. «Nuestro club está en su mejor momento cuando todos estamos unidos, y soy consciente de que mis palabras en aquel momento no ayudaron a ello», señala el defensa.

Martínez subraya también que está convencido de que todos en el club persiguen el mismo objetivo. «Sé que todos en el Manchester United hacen todo lo posible para hacer realidad nuestra ambición común: alcanzar los éxitos que este club y sus aficionados merecen».

Con sus disculpas, Martínez quiere dejar definitivamente atrás la inquietud generada. «Ahora que esta situación ha quedado atrás, estamos plenamente centrados en ganar juntos», concluye el defensa.