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ManUnitedGetty
Alice Kopp
Traducido por

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y streaming?

Manchester United

¿Dónde se pueden ver en directo los partidos del Manchester United en la Premier League y en las competiciones de copa nacionales? ¡Aquí os lo contamos!

Manchester United es uno de esos clubes capaces de hacer que incluso un partido de liga cualquiera parezca un gran acontecimiento: Old Trafford, los focos encendidos y, de repente, todo el mundo habla de él. Pero quien quiera seguir toda la temporada necesita poner un poco de orden en el laberinto de los derechos de retransmisión. Las emisiones dependen en gran medida de la competición, así que conviene echar un vistazo a este breve resumen.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y streaming?

Manchester United vs Roma
HBO Max

Míralo en directo en

HBO Max
TNT Sports

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United en la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup y la Community Shield por televisión y streaming

Quien quiera ver la Premier League en Alemania acabará prácticamente de forma automática en Sky: allí se emiten todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en un formato que alterna entre varios encuentros, según lo cargada que esté la jornada. Todos los partidos del Manchester United están incluidos. Y, si verlos por televisión no es una opción, también se pueden seguir en streaming a través de Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky ha ampliado su oferta de fútbol inglés con la Carabao Cup. En pocas palabras: cuando el Manchester United juegue en la Copa de la Liga, también podréis seguir el partido allí en directo, sin tener que cambiar de proveedor.

Para ver la FA Cup y la FA Community Shield en Alemania hay que recurrir a DAZN, que posee los derechos en exclusiva. Por tanto, cuando el Manchester United dispute un partido en cualquiera de las dos competiciones, se emitirá en directo por streaming.

Próximos partidos
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Liga de Campeones

03 nov 2026

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: el minuto a minuto de SPOX

SPOX también seguirá algunos partidos del United con un minuto a minuto. Si no queréis perderos ninguna jugada importante, no dudéis en visitarlo. Publicaremos aquí los enlaces a nuestros directos poco antes del pitido inicial.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ficha del club

Fundación1878
Títulos de liga inglesa20
Títulos de la FA Cup13
Títulos de la Champions League3
Jugador con más partidosRyan Giggs (963 partidos oficiales)

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