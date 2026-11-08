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ManUnitedGetty
Alice Kopp
Traducido por

Manchester United: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Dónde ver en directo por televisión y streaming los partidos de los Red Devils?

Manchester United

¿Dónde se pueden ver en directo los partidos del Manchester United en la Premier League y en las competiciones nacionales de copa? ¡Aquí os lo contamos!

Manchester United es uno de esos clubes capaces de convertir incluso un partido de liga corriente en un gran acontecimiento: Old Trafford, los focos encendidos y, de repente, todo el mundo tiene algo que decir. Pero quien quiera seguir de verdad toda la temporada necesita poner un poco de orden en el laberinto de los derechos de emisión. Las retransmisiones dependen en gran medida de la competición, así que conviene echar un vistazo a este breve resumen.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y streaming?

Manchester United vs Aston Villa
HBO Max

Míralo en directo en

HBO Max
TNT Sports

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United en la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup y la Community Shield por televisión y streaming

Quien quiera ver la Premier League en Alemania acaba prácticamente siempre en Sky: allí se ofrecen todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en una retransmisión simultánea, según lo cargada que esté la jornada. Todos los partidos del Manchester United están incluidos. Y si verlos por televisión no es una opción, también se pueden seguir por streaming a través de Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky ha ampliado su oferta de fútbol inglés para incluir también la Carabao Cup. Dicho de forma sencilla: si el Manchester United juega en la Copa de la Liga, también encontraréis allí la retransmisión en directo. Así no tendréis que ir de un proveedor a otro.

Para ver la FA Cup y la FA Community Shield en Alemania, hay que acudir a DAZN, que posee los derechos exclusivos. Cuando al Manchester United le toque jugar en cualquiera de las dos competiciones, sus partidos se emitirán en directo por streaming.

Próximos partidos
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Premier League

08 nov 2026

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: los directos minuto a minuto de SPOX

SPOX también seguirá algunos partidos del United minuto a minuto. Si no queréis perderos ninguna jugada importante, pasaos por aquí. Publicaremos los enlaces a nuestras coberturas poco antes del pitido inicial.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ficha del club

Fundación1878
Títulos de liga inglesa20
Títulos de la FA Cup13
Títulos de la Champions League3
Jugador con más partidosRyan Giggs (963 partidos oficiales)

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