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Alice Kopp

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Manchester United: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién emite los partidos de los Red Devils en directo por TV y en streaming?

Manchester United

¿Dónde ver en directo los partidos del Manchester United en la Premier League y las copas nacionales? ¡Aquí lo descubres!

En el Manchester United, hasta un partido de liga se convierte en un gran evento: Old Trafford, focos encendidos y, de repente, todos lo siguen. Para no perderse la temporada completa hay que navegar entre los derechos de retransmisión. Aquí tienes un resumen rápido.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y en streaming?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Dónde ver al Manchester United en la Premier League, Carabao Cup, FA Cup y Community Shield por TV y streaming.

Para ver la Premier League en Alemania casi siempre hay que recurrir a Sky, que emite todos los partidos en directo: algunos de forma individual y otros en conferencia, según la agenda. El Manchester United se incluye completo. Si no puedes usar la TV, recurre al streaming mediante Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky amplía su paquete inglés e incluye la Carabao Cup, así que los partidos del Manchester United en la Copa de la Liga también se verán en directo allí, sin cambiar de proveedor.

Para la FA Cup y el FA Community Shield, DAZN tiene los derechos exclusivos en Alemania, así que los partidos del Manchester United en estas competiciones se verán en directo por streaming.

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United: toda la info de la retransmisión, en un vistazo: crónica en directo de SPOX

SPOX ofrece cobertura de partidos seleccionados del United a través de su marcador en directo. No te pierdas ninguna jugada: consulta nuestros marcadores, que publicaremos justo antes del inicio del encuentro.

Manchester United, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ficha del club

Fundación1878
Títulos de campeón de Inglaterra20
Títulos de la FA Cup13
Títulos de la Liga de Campeones3
Jugador con más partidosRyan Giggs (963 partidos oficiales)
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