Manchester United: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y en streaming?

En el Manchester United, hasta un partido de liga se convierte en un gran evento: Old Trafford, focos encendidos y, de repente, todos lo siguen. Para no perderse ni un encuentro, hay que navegar entre los derechos de retransmisión. Aquí tienes un resumen rápido.

Manchester United: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y en streaming?

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Dónde ver al Manchester United en la Premier League, Carabao Cup, FA Cup y Community Shield por TV y streaming.

En Alemania, la Premier League se ve casi siempre en Sky: cada partido en directo, ya sea individual o en conferencia, según la jornada. El Manchester United está incluido. Si prefieres streaming, usa Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky amplía su paquete inglés e incluye la Carabao Cup, así que cuando el Manchester United juegue la Copa de la Liga podrás verla sin cambiar de proveedor.

Para la FA Cup y el FA Community Shield, DAZN tiene los derechos exclusivos en Alemania, así que los partidos del Manchester United en estas competiciones se verán en directo por streaming.

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Manchester United: toda la info de la retransmisión, en un vistazo: crónica en directo de SPOX

SPOX ofrece cobertura de partidos seleccionados del United a través de su marcador en directo. No te pierdas ninguna jugada: consulta nuestros marcadores, que publicaremos justo antes del inicio del encuentro.

Manchester United, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ficha del club