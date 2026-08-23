¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
ManUnitedGetty
Alice Kopp

Traducido por

Manchester United, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Red Devils en directo por TV y streaming?

Manchester United

¿Dónde se emiten en directo los partidos del Manchester United en la Premier League, así como en las competiciones coperas nacionales? ¡Aquí os lo contamos!

El Manchester United es uno de esos clubes en los que hasta un partido de liga totalmente normal puede parecer de repente un gran acontecimiento: Old Trafford, bajo los focos, y listo, todo el mundo habla de ello. Pero si de verdad quieres seguir toda la temporada al completo, hace falta un poco de orden en la jungla de los derechos. Las retransmisiones dependen mucho de la competición, así que merece la pena este breve repaso.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Red Devils en directo por TV y streaming?

Manchester United vs Manchester City
Telemundo (EEUU)

Míralo en directo en

Telemundo (EEUU)
HBO Max

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United en la Premier League, Carabao Cup, FA Cup y Community Shield en TV y streaming

Quien quiera ver la Premier League en Alemania acaba prácticamente de forma automática en Sky: allí se emite cada partido en directo, a veces de forma individual y otras en multiconferencia, según lo cargada que esté la jornada. El Manchester United está incluido al completo. Y si la televisión no es una opción en ese momento, el streaming funciona a través de Sky Go o de WOW.

logo Regístrate ahora Premier League, DFB-Pokal y mucho más desde 24,99 euros al mes

Desde 2025/26, Sky ha ampliado además el paquete de Inglaterra con la Carabao Cup. En pocas palabras: si el Manchester United juega en la Copa de la Liga, también encontraréis allí la retransmisión en directo; así que no tendréis que ir cambiando de un proveedor a otro.

Para la FA Cup y la FA Community Shield, en Alemania no hay alternativa a DAZN, que tiene los derechos exclusivos. En cuanto el Manchester United tenga que jugar en una de esas dos competiciones, los partidos se verán en directo por streaming.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI

logo Encuentra la suscripción adecuada de DAZN FA Cup, Community Shield y más en directo

Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: seguimiento en directo de SPOX

SPOX también sigue partidos seleccionados del United, concretamente con un directo escrito. Si no queréis perderos ninguna acción importante, solo tenéis que pasaros por allí. Aquí incluiremos nuestros directos poco antes del pitido inicial.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ficha del club

Fundación1878
Títulos de liga inglesa20
Victorias en la FA Cup13
Títulos de la Champions League3
Jugador con más partidosRyan Giggs (963 partidos oficiales)
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google