Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, ha entrado en el radar de intereses del Manchester United, en medio de los movimientos de la directiva del club inglés para buscar un nuevo entrenador que dirija al equipo durante la próxima etapa, en un contexto de inestabilidad y malos resultados con el técnico actual, Michael Carrick, aunque el entrenador francés no parece entusiasmado con embarcarse en una nueva experiencia en estos momentos.

Según lo informado por el sitio web "Foot Mercato", el Manchester United contactó con Deschamps durante los últimos días para conocer su postura sobre asumir la dirección técnica del conjunto inglés, después de que su nombre comenzara a sonar entre las opciones que baraja la directiva, que busca llegar al entrenador adecuado para devolver al club a la lucha por los títulos.

Michael Carrick afronta el riesgo de abandonar su puesto, pese a la dramática victoria ante la Roma (3-2) en la Liga de Campeones de Europa, ya que la directiva del Manchester United continúa sus contactos con varios entrenadores, entre ellos Julian Nagelsmann y Unai Emery, si bien este último parece más cerca de ampliar su contrato con el Aston Villa, lo que aumenta la dificultad de la tarea del club para resolver el asunto del nuevo entrenador.

Deschamps había hablado sobre su futuro el pasado mes de junio, antes de disputar su última participación en el Mundial con la selección de Francia, al afirmar: "No descarto nada", y ello tras haber pasado 14 años al frente del cuerpo técnico de los galos, para iniciar después un periodo de alejamiento de las presiones del fútbol, disfrutando de su tiempo con su familia y sus amigos.

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Y pese a que su nombre se ha vinculado con varios clubes europeos que buscan un nuevo entrenador, Deschamps no parece dispuesto a aceptar ninguna oferta en estos momentos, sobre todo porque el Manchester United atraviesa una etapa difícil marcada por los malos resultados y el descontento de la afición, además de las críticas dirigidas a la política de fichajes, lo que hace que la idea de asumir la responsabilidad en Old Trafford no resulte atractiva para él en la actualidad.

Deschamps ya tuvo una experiencia en la Premier League como jugador, cuando vistió la camiseta del Chelsea durante la temporada 1999-2000, tras su salida de la Juventus, y su nombre también se vinculó anteriormente con el interés del Real Madrid por ficharlo, antes de que la directiva del club español optara por elegir a José Mourinho, un paso que el entrenador francés estaba dispuesto a dar.

Deschamps no descarta regresar a los banquillos durante el próximo periodo, pero no siente ninguna prisa, ya que estudia con calma las oportunidades que tiene a su disposición, y podría preferir esperar hasta el próximo mercado de fichajes antes de tomar su decisión sobre su nuevo destino, en un momento en el que aumentan las especulaciones sobre su futuro mientras su nombre sigue vinculado a más de un club europeo.