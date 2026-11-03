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El Manchester United remontó dos goles en contra para vencer 3-2 a la Roma en Old Trafford, puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar y subió al 17.º puesto de la fase de liga de la Champions League, con seis puntos. La Roma, que se mantiene 19.ª con cuatro puntos, se adelantó con un gol de Matias Soule y un penalti de Donyell Malen en los primeros 18 minutos. Al descanso, el superordenador de Opta daba al United solo un 5,4 % de posibilidades de ganar. Un penalti que Bruno Fernandes marcó tras repetirse el lanzamiento y un doblete de Matheus Cunha en el tramo final dieron la vuelta al partido.

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Las cifras describen dos partidos diferentes. En la primera parte, la Roma realizó siete disparos, cuatro de ellos a puerta, y registró 1,53 goles esperados (xG), mientras que el United se quedó en 0,24 xG con cinco remates, ninguno desde dentro del área. Tras el descanso, el United disparó 10 veces, siete de ellas desde dentro del área, y generó 2,48 xG. La Roma no realizó ni un solo remate en la segunda mitad.

El planteamiento táctico del Manchester United

Carrick dispuso un 4-2-3-1, con Kobbie Mainoo y Carlos Baleba en el doble pivote y Fernandes por detrás de un tridente formado por Cunha, Bryan Mbeumo y Amad Diallo. Ayden Heaven entró en la línea de cuatro junto a Harry Maguire tras la expulsión de Lisandro Martinez ante el Chelsea el sábado, con Leny Yoro en el lateral derecho y Diogo Dalot en el izquierdo.

Los laterales del United jugaron adelantados. Tanto Yoro como Dalot ocuparon, de media, posiciones cercanas a la línea de medio campo, lo que dejaba espacio a sus espaldas cada vez que el equipo perdía el balón. Así llegó el primer gol. Mainoo estuvo impreciso en la posesión, Rodrigo Mora vio a Soule completamente libre en el lado opuesto y un balón en diagonal le permitió batir a Senne Lammens en el minuto 11. Siete minutos después, Soule volvió a recibir libre en ese costado, amagó y vio cómo un disparo suyo golpeaba en el brazo de Heaven. Malen engañó a Lammens desde el punto de penalti.

En ataque, el United se vio limitado a los remates lejanos antes del descanso. Baleba disparó por encima del larguero desde la frontal, Fernandes hizo lo mismo con la izquierda y Mainoo obligó a Devis Vasquez a atrapar un tiro desde lejos. Su mejor ocasión llegó en el minuto 14, cuando un balón raso que cruzó el área pequeña fue despejado justo antes de que Cunha pudiera alcanzarlo en el segundo palo.

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La mejoría tras el descanso llegó con el mismo once, ya que Carrick no hizo cambios en el intermedio. El United entró en el área con mucha más frecuencia y acabó con 30 intervenciones en el área rival, por ocho de la Roma. Cunha, cuya posición media fue la más adelantada de cualquier jugador del United, cayó ante la presión de Gianluca Mancini y provocó un penalti en el minuto 55. Cuatro minutos después, un magnífico pase al espacio dejó a Mbeumo a la espalda de la defensa, pero su remate golpeó en ambos postes y salió. El United también estuvo más atento sin balón: realizó 14 entradas en la segunda parte, después de solo seis en la primera. Además, mejoró en los centros, con tres de los seis que puso tras el descanso llegando a un compañero, frente a ninguno de los cinco anteriores.

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El planteamiento táctico de la Roma

La Roma de Gian Piero Gasperini, mermada por las lesiones, salió con un 3-4-2-1. Vasquez debutó en competición oficial bajo palos, por detrás de Mancini, Leonardo Balerdi y Mario Hermoso. Devyne Rensch y Wesley ocuparon los carriles a ambos lados de Bryan Cristante y Marten de Roon, mientras que Mora y Soule acompañaron a Malen. Paulo Dybala no superó una última prueba física y se sumó a Manu Kone, Lorenzo Pellegrini y Mile Svilar entre los ausentes.

Los ataques de la Roma se concentraron en gran medida por la derecha: el 46 % llegó por esa banda. Era el costado de Soule y la zona que el lateral izquierdo del United dejaba libre cuando Dalot subía. Los dos goles llegaron después de que Soule quedara desmarcado allí, y la visión de Mora para encontrarle en el primero propició el pase más incisivo de la primera parte.

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La Roma también creó peligro más allá de esas dos acciones. Malen se escapó de Heaven justo antes del descanso y obligó a Lammens a desviar un disparo raso que buscaba la esquina inferior de la portería. Ya en el tiempo añadido, Soule ajustó un remate desde la frontal que se marchó por poco. El equipo también tuvo que reorganizarse pronto: Rensch se retiró lesionado en el minuto 21 y fue sustituido por el adolescente Emanuele Lulli, amonestado por tocar el balón con la mano para frenar una vaselina de Dalot.

Sin balón, Balerdi siguió a Mbeumo por la izquierda y realizó una buena entrada en el minuto 34. Sin embargo, cuando cambió el rumbo del partido, la Roma quedó encerrada atrás. Realizó 24 despejes, por 15 del United, y 15 de ellos llegaron tras el descanso.

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La batalla táctica

El duelo clave de la primera parte se libró en la derecha de la Roma, frente a la izquierda del United. Soule encontraba espacio una y otra vez entre Dalot y Heaven, y los laterales adelantados del United dejaban expuesto ese pasillo cada vez que perdían el balón. La recuperación de Yoro para cortar un pase de Soule hacia Mora en el minuto 39 fue una de las pocas ocasiones en las que el United consiguió cerrar ese espacio a tiempo.

La segunda parte se decidió tanto a balón parado como en jugada. El United terminó con 0,41 xG en acciones a balón parado, frente a los 0,07 de la Roma, y ganó 17 duelos aéreos por 12. En el minuto 67, un cabezazo de Maguire en el segundo palo fue desviado a córner. En el saque de esquina siguiente, Dalot cabeceó hacia la portería, pero Cristante despejó sobre la línea. Dos minutos después, Maguire reclamó un penalti tras un forcejeo con Balerdi en otro córner, pero, después de una revisión, el juego acabó reanudándose con un saque de puerta. Poco después, Dalot volvió a encontrarse con una intervención defensiva en otra acción a balón parado.

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El penalti que inició la remontada tuvo su propio giro. Vasquez detuvo el primer lanzamiento de Fernandes en el minuto 57, pero hubo que repetirlo porque un jugador de la Roma había entrado en el área. En su segundo intento, el capitán del United fusiló la parte alta de la portería.

El empate llegó tras un centro. En el minuto 83, Balerdi falló por completo al intentar despejar un envío de Fernandes y Cunha remató a bocajarro.

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Los ajustes durante el partido

Gasperini hizo el primer cambio en el descanso, sustituyendo a Mora por Niccolo Pisilli, y la Roma no volvió a disparar a partir de ese momento. El primer cambio de Carrick fue obligado. Baleba tuvo que parar por una lesión en los isquiotibiales en el minuto 48 y Youri Tielemans le sustituyó tres minutos después. Más adelante, Tielemans intentó habilitar a Amad con un balón largo a la espalda de la defensa.

Los dos banquillos se movieron casi al mismo tiempo cuando quedaba un cuarto de hora. Carrick sustituyó al amonestado Heaven por Martinez y dio entrada a Shea Lacey por Amad. Gasperini, por su parte, cambió a dos de sus tres centrales: Daniele Ghilardi entró por Mancini y Evan N'Dicka por Hermoso, antes de que Santiago Castro reemplazara a Malen. En los 11 minutos posteriores al primero de esos cambios, el United marcó dos veces. Balerdi, el único integrante del trío de centrales titular de la Roma que seguía sobre el campo, tuvo la culpa en el primero.

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Lacey realizó la aportación decisiva. El United atacó por la derecha, banda por la que llegó el 43 % de sus ataques durante el partido. El suplente recortó hacia dentro antes de filtrar el balón a Cunha, que batió a Vasquez desde un ángulo cerrado tras hacer pasar el balón por la parte interior del poste más cercano en el minuto 86.

El final estuvo lejos de ser cómodo. Cunha fue amonestado por quitarse la camiseta en la celebración, Matthijs de Ligt sustituyó a un Maguire que cojeaba y Mason Mount entró por Fernandes. Después, al comienzo del tiempo añadido, Cunha fue expulsado por doble amarilla tras una entrada deslizante a destiempo sobre Balerdi. La Roma jugó los minutos restantes con un hombre más, pero su única ocasión de acercarse a la portería terminó con Castro señalado en fuera de juego.

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Conclusión

El United no ganó este partido gracias a un único cambio táctico. Lo ganó porque los mismos jugadores que se habían visto superados antes del descanso empezaron a llegar al área y se impusieron en las acciones a balón parado, mientras que el ataque de la Roma desapareció por completo tras la salida de Mora. La entrada de Lacey por la derecha aportó el toque final. Para la Roma, fue la segunda vez en esta campaña que dejó escapar una amplia ventaja, después de desperdiciar un 3-1 para perder 4-3 contra el Real Madrid en la segunda jornada.