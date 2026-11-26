Manchester United contra Brentford: datos del partido

Premier League - Jornada 12 28 nov 2026 - 10:00 Old Trafford

La presión del descenso frente a la confianza de los seis primeros: el United, nueve partidos sin ganar, recibe a un Brentford en plena forma

Old Trafford vivirá el sábado por la tarde una extraordinaria inversión de papeles en la máxima categoría inglesa: el Brentford, que aspira a clasificarse para Europa, visita el feudo de un Manchester United necesitado de un respiro.

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Mauricio Pochettino afronta su primer partido de Premier League en casa al frente del United con su equipo hundido en la 19.ª posición, con solo ocho puntos y nueve jornadas consecutivas sin ganar, tras el contundente 4-0 encajado el pasado domingo en Anfield.

Sin embargo, el caótico empate por 2-2 del miércoles por la noche a domicilio ante el Sporting CP en la Liga de Campeones ofreció a Pochettino una importante muestra de resistencia: el capitán Bruno Fernandes marcó dos goles en tres minutos al comienzo de la segunda parte para cambiar el rumbo del partido en Lisboa, antes de que el United resistiera tras la expulsión de Youri Tielemans en los últimos minutos y se llevara un punto muy trabajado.

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Enfrente estará el Brentford de Keith Andrews, en plena forma, que el lunes por la noche subió a la sexta posición con 17 puntos tras golear por 4-0 al Everton, que jugó con diez, en el Gtech Community Stadium. Keane Lewis-Potter firmó un doblete y Vitaly Janelt y Fábio Carvalho completaron la goleada.

Con Bryan Mbeumo ante su antiguo club por tercera vez desde su fichaje por el United y una diferencia de goles de +9, el Brentford ve una oportunidad en Manchester.

El capitán mantiene viva la chispa

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Tras marcar dos goles en su regreso a Lisboa el miércoles por la noche, Bruno Fernandes sigue siendo el principal motor creativo del United. Además, asistió a Benjamin Šeško cuando su equipo venció por 2-1 al Brentford en este mismo duelo el pasado abril. Situado entre líneas por detrás de Joshua Zirkzee, su visión de juego y sus llegadas desde atrás serán fundamentales para superar el bloque compacto del Brentford.

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