Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Old Trafford

El Manchester United contra el AFC Bournemouth comienza el 25 de octubre de 2026 a las 09:00 EST y las 13:00 GMT.

El United intenta reponerse antes de recibir a un rival que se le resiste

Tras caer por 4-1 ante un debutante en la Champions League, Michael Carrick, cada vez más cuestionado, debe levantar el ánimo de su equipo para recibir al Bournemouth, un rival que se le ha resistido últimamente.

Dos equipos necesitados de un impulso

Con una sola victoria cada uno después de siete partidos de Premier League, tanto el United como el Bournemouth se encuentran por debajo de la mitad de la tabla. El Bournemouth, sin embargo, logró ese único triunfo en su último encuentro, un 2-0 ante el Sunderland. Tras un inicio irregular, el equipo de Marco Rose encadena ahora dos victorias en todas las competiciones, ambas sin encajar goles. El delantero brasileño Evanilson ha marcado en cada uno de sus tres últimos partidos.

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Carrick necesita desesperadamente un buen resultado

Después de verse superado por el Como el miércoles por la noche, la derrota del United por 4-1 en Italia supone un nuevo punto bajo en su temporada. El capitán Bruno Fernandes mostró visiblemente su disgusto hacia el banquillo cuando fue sustituido por Joshua Zirkzee en la recta final del partido. Zirkzee marcó el gol del honor del United en los últimos minutos.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

El United todavía no ha dejado su portería a cero en la Premier League esta temporada.

El Bournemouth no ha perdido ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos con el United y ha marcado en todos ellos.

El United sigue sin poder contar con el cuarteto de lesionados formado por Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu y Manuel Ugarte.

El Bournemouth ha encajado nueve goles en tres partidos fuera de casa en la Premier League esta temporada.

Marcus Tavernier lleva cuatro goles en liga para el Bournemouth esta temporada.

Los tres últimos enfrentamientos entre ambos equipos en la Premier League acabaron en empate.

Noticias de los equipos y plantillas

Michael Carrick no puede contar con varios jugadores importantes de su plantilla. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton y Manuel Ugarte figuran como lesionados, lo que reduce las opciones del United en varias posiciones. Se añadirán novedades sobre su disponibilidad a medida que el club facilite más información antes del inicio del partido.

El Bournemouth también llega al partido con problemas de lesiones. Marco Rose no puede contar con Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott ni Veljko Milosavljevic, y ninguno de los dos equipos tiene bajas por sanción. Por el momento, ninguno de los clubes ha confirmado un posible once inicial.

Estado de forma

El Manchester United no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones: ninguna victoria, tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Leeds United en la Premier League. Esa racha también incluye una derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid en la Champions League y otra por 2-3 ante el Brighton en la Copa de la Liga. El United ha marcado cinco goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos, un balance defensivo que pone de manifiesto la fragilidad mostrada por el equipo de Carrick.

El estado de forma del Bournemouth ofrece una imagen distinta. El equipo de Rose ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y solo ha perdido ante el Chelsea, que lo derrotó por 5-1 en la Premier League, y el Liverpool, que se impuso por 1-0. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 2-0 en casa del Sunderland. Además, ha encadenado dos triunfos en la Europa League, entre ellos un contundente 3-0 ante el Sturm Graz. El Bournemouth ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esa serie de cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos acabó 2-2 en marzo de 2026, cuando el Bournemouth recibió al United en la Premier League. Antes, un duelo disputado en diciembre de 2025 en Old Trafford terminó en un extraordinario empate 4-4, uno de los resultados más llamativos de sus últimos enfrentamientos. En los últimos cinco partidos oficiales, ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse con claridad, en una serie marcada por encuentros igualados y con muchos goles.

Clasificación

El Manchester United ocupa actualmente el 13.º puesto de la Premier League, mientras que el AFC Bournemouth es 15.º. Ambos clubes se encuentran en la mitad inferior de la tabla, lo que da aún más importancia a este partido para dos equipos que buscan alejarse de los últimos puestos.