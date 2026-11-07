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Manchester United-Aston Villa, previa de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
M. Carrick

Previa completa del Manchester United-Aston Villa en la Premier League. ¿Será el último baile de Michael Carrick en Old Trafford?

Previa del Manchester United vs Aston Villa en la Premier League

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Premier League - Jornada 10
Old Trafford

El Manchester United recibe al Aston Villa en Old Trafford en la Premier League el domingo 8 de noviembre a las 14:00 EST y las 18:00 GMT. ¿Podrá el equipo de Michael Carrick aprovechar su reciente victoria tras remontar en Europa para aliviar la presión sobre su cuestionado entrenador?

El Manchester United logra una victoria cuando todo parecía perdido

El United puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar con una dramática remontada por 3-2 ante la Roma en la Champions League. Tras verse dos goles por debajo, remontó gracias a su polémico capitán, Bruno Fernandes, y a un doblete de Matheus Cunha. Pese a ello, ocupa un modesto 17.º puesto en la clasificación de la Premier League, con una sola victoria en toda la temporada. Ahora se enfrenta al Aston Villa de Unai Emery, a quien se ha vinculado con el banquillo del United si, como se espera, Michael Carrick es destituido.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

El Aston Villa desafía a los «seis grandes»

El Aston Villa llega a Old Trafford con buenas sensaciones pese a perder 3-0 ante el Barcelona en la Champions League el martes. Unai Emery se ha comprometido a seguir en el club más allá de 2029, lo que pone fin a las especulaciones sobre un posible traslado a Old Trafford. Emery llegó al Villa en 2022, ganó la Europa League con el equipo la temporada pasada y lo devolvió a la Champions League. Fue su quinto título de la Europa League como entrenador, después de conquistarla tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal.

FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-PRESSERGetty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • El United no puede contar con Carlos Baleba, lesionado, ni con Lisandro Martínez, sancionado, mientras que Matty Cash, del Villa, también está sancionado. Amadou Onana progresa tras una rotura del ligamento cruzado anterior, pero todavía no está en condiciones de jugar con el Villa.
  • El United ha encajado al menos dos goles en tres de sus últimos cuatro partidos en casa.

Posibles onces

United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

Últimas noticias de los equipos y plantillas

Manchester United contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
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MUN
Formación
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Aston Villa
AVL
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. YoroL. YoroH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoZ. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfI. MaatsenI. MaatsenA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardJ. GomesJ. GomesN. JacksonN. Jackson
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AVL
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • M. Carrick
  • U. Emery

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