Manchester City zanja la polémica sobre la oferta del Real Madrid por Rodri

Pese al aumento de las informaciones en España sobre la proximidad de un movimiento del Real Madrid para fichar a la estrella española Rodri, el Manchester City rompió su silencio para poner fin a las especulaciones, asegurando que el club no ha recibido ninguna oferta oficial del conjunto merengue, y que todos los rumores que circulan surgieron a raíz de las excepcionales actuaciones que ofreció el jugador en el último Mundial.

El diario español "AS" reveló que se puso en contacto con la directiva del Manchester City para consultar la veracidad de las informaciones que vinculan a Rodri con un traspaso al Real Madrid, especialmente ante el aumento de las peticiones de la afición dentro del club blanco sobre la necesidad de fichar al centrocampista español durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Aumentaron las presiones sobre la directiva del Real Madrid por parte de la afición y de los medios de comunicación para exigir la incorporación de Rodri al grupo del entrenador portugués José Mourinho, unas peticiones que no son nuevas, ya que anteriormente se habían repetido con otros nombres en los últimos años, pero que esta vez parecen más apremiantes, respaldadas por las notables actuaciones que ofreció el jugador en el Mundial.

Los responsables del Manchester City afirmaron, según el diario, que el ambiente dentro del club es de total tranquilidad, y que no sienten ninguna preocupación por el futuro del jugador, especialmente porque su contrato aún se extiende un año más, lo que otorga al club una posición sólida para afrontar cualquier evolución futura.

El club inglés insistió en que no ha recibido ninguna oferta del Real Madrid, negando la existencia de negociaciones o contactos oficiales entre ambas partes, y considerando que lo que se plantea en los medios de comunicación no va más allá de ser una reacción natural al destacado rendimiento que ofreció Rodri en el Mundial, que confirmó su plena recuperación de la lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

El capitán de la selección de España había dejado de jugar a mitad de la temporada pasada para centrarse en la plena recuperación de su lesión de rodilla, antes de regresar con fuerza durante el Mundial, donde ofreció destacadas actuaciones que devolvieron su nombre a la primera plana del mercado de fichajes.

En la actualidad, Rodri se prepara para someterse a una pequeña operación quirúrgica en la espalda para tratar un problema que padecía, aunque el plan establecido apunta a que estará listo para regresar con el inicio de la nueva temporada a finales de agosto, ya sea que continúe en el Manchester City o se traspase a otro club, pese a que la directiva del club inglés se aferra a su permanencia.

Y pese a que queda más de un mes para el cierre del mercado de fichajes veraniego, todos los escenarios siguen siendo posibles. Informes de prensa apuntan a que Rodri desea vivir una nueva experiencia en LaLiga, y sitúa vestir la camiseta del Real Madrid como un objetivo principal en la próxima etapa.

Sin embargo, las fuentes confirman que el Real Madrid y el Manchester City coinciden hasta ahora en una única realidad, que es la inexistencia de avance alguno en este asunto, ya que no se ha celebrado ninguna reunión entre ambos clubes, ni han comenzado negociaciones oficiales, además de que no se ha alcanzado ningún acuerdo.

El AS señaló que la relación entre el Real Madrid y el Manchester City es una de las mejores entre los grandes clubes europeos, y que en ella predominan canales de comunicación directos y especiales, aunque el club blanco no ha dado hasta ahora ningún paso oficial para fichar a Rodri, ni se ha producido ningún contacto con la directiva del Manchester City respecto al jugador, por lo que todas las informaciones que circulan hasta el momento siguen enmarcadas únicamente en el terreno de las especulaciones.