Manchester City: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos de los Skyblues en directo por televisión y en streaming?

El Manchester City es un referente en el fútbol internacional. Para ver todos sus partidos necesitas más de un servicio de streaming, ya que cada competición tiene derechos distintos y, por tanto, diferentes proveedores.

A continuación, un resumen de las cadenas relevantes para el City.

¿Quién emite los partidos de los Skyblues en directo por TV y en streaming?

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El Manchester City en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, el Community Shield y la Carabao Cup: retransmisiones en televisión y streaming

Los derechos de la Premier League en Alemania son de Sky. La plataforma de pago emite todos los partidos en directo, tanto en individual como en multipantalla. También puedes verlos en streaming a través de WOW o de la app Sky Go.

Además, desde la temporada 2025/26, Sky también tendrá la English Football League (EFL) y la Carabao Cup, por lo que los partidos del City en la Copa de la Liga y sus duelos contra equipos de categorías inferiores se verán en directo en Sky.

La FA Cup y el FA Community Shield se ven en exclusiva en Alemania en DAZN, que los emitirá en directo durante varios años.

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La Liga de Campeones se divide entre varias plataformas. La mayoría de los partidos del Manchester City se ven en DAZN, aunque cada martes se emite un encuentro destacado en exclusiva en Amazon Prime Video.

A partir de la temporada 2027/28 llegará un gran cambio: Paramount+ asumirá la mayoría de los derechos. Aquí encontrarás todos los detalles sobre el nuevo paquete de derechos.

Si el Manchester City llega a la final, se emitirá en abierto por ZDF.

¿Quién emite los partidos de los Skyblues en TV y streaming? El marcador en directo de SPOX.

Si prefieres, visita nuestra web; allí encontrarás el marcador en directo de los partidos de los Skyblues, incluidos los de la Liga de Campeones, desde una hora antes del inicio.

Guía de televisión del Manchester City: el club en pocas palabras