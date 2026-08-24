El Manchester City sigue siendo año tras año un referente del fútbol internacional de élite. Sin embargo, quien quiera seguir todos los partidos de los Skyblues no podrá hacerlo con un solo servicio de streaming. Según la competición, entran en juego distintos paquetes de derechos y, por tanto, también diferentes operadores.

Más abajo encontraréis un resumen de qué canales son relevantes para el City.

Manchester City, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Skyblues en directo por TV y livestream?

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Manchester City en la Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: retransmisión por TV y livestream

Los derechos de retransmisión de la Premier League en Alemania siguen estando en manos de Sky. El canal de pago emite todos los partidos en directo, ya sea como encuentro individual o en multiconferencia. A través de WOW o de la app Sky Go, también podéis seguir los encuentros del Manchester City por livestream.

Además, a partir de la temporada 2025/26, Sky también se ha asegurado los derechos de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. Así, las posibles apariciones del City en la Copa de la Liga y en duelos contra equipos de categorías inferiores también se verán en directo en Sky.

La histórica FA Cup y la FA Community Shield pueden verse en Alemania en exclusiva por DAZN. El servicio de streaming se ha asegurado los derechos por varios años y retransmite en directo todos los partidos relevantes.

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En la Champions League, la retransmisión se reparte entre varias plataformas. La mayor parte de los partidos del Manchester City se emite en directo por DAZN. Sin embargo, en cada jornada hay un partido destacado del martes que puede verse en exclusiva en Amazon Prime Video.

Además, a partir de la temporada 2027/28 también llegará un cambio mayor: el nuevo proveedor de streaming Paramount+ entrará entonces en la retransmisión de la Champions League y asumirá gran parte de los derechos. Aquí encontraréis todos los detalles sobre el nuevo paquete de derechos.

Si el Manchester City llegara a la final, esta también se retransmitirá en abierto, como es habitual. En ese caso, la primera opción será la ZDF.

Manchester City, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Skyblues en directo por TV y livestream? El minuto a minuto en directo de SPOX

Como alternativa, también podéis pasaros por nuestra web: seguiremos en directo y al completo partidos seleccionados de los Skyblues, por ejemplo en la Champions League. Solo tenéis que entrar en nuestra página principal los días de partido; allí aparecerán los directos aproximadamente una hora antes del saque inicial.

Guía TV Manchester City: el club, en breve