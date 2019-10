Manchester City proyecta su futuro con Claudio Bravo: "Estamos encantados con él"

Txiki Begiristain se refirió a la experiencia que está ganando el arquero a nivel técnico, que le servirá tras su retiro de la actividad.

Claudio Bravo, fijo de cara al - en otro capítulo de su regreso a La Roja, está muy lejos de tener ese tipo de consideración en su club, . Pero en lo tienen muy considerado, pese a que Josep Guardiola apenas le dio 180 minutos entre copas locales y 270 en amistosos, relegándolo al banco en toda la competencia de y Premier League.

"Pudo haberse ido a otro club para jugar todos los partidos. Acá está tomando toda experiencia, está recogiendo todo lo que ha vivido para convertirse en un gran técnico, director deportivo o entrenador de porteros. Hay que preguntárselo a él", señaló Txiki Begiristain, director deportivo en El Mercurio.

"Quiero aclarar que no hay absolutamente nada decidido. Necesitamos un poco de tiempo para confirmar lo que estamos viendo. Hay que recordar que ha estado un año lesionado y esto no se ve en uno o dos meses. Luego de este tiempo tomaremos una decisión conjunta, que depende de las dos partes, porque está nuestra decisión y luego está la suya, pero quiero dejar en claro que no hay nada zanjado. Y al día de hoy estamos encantados con él", sentenció el español que trabaja codo a codo con Pep, que prefiere a Ederson para la meta.