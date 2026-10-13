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Manchester City contra Paris Saint-Germain, previa de la Liga de Campeones de la UEFA: Erling Haaland busca un récord europeo

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
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Paris Saint-Germain

Previa completa del Manchester City contra el Paris Saint-Germain en la Champions League de la UEFA. Analizamos sus últimos resultados en competiciones nacionales, el estado de forma de ambos equipos y las principales claves de este gran duelo de la segunda jornada, que se disputará este miércoles por la noche en el Etihad Stadium de Mánchester.

Manchester City contra Paris Saint-Germain: Datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Etihad Stadium

Manchester City F.C. y Paris Saint-Germain F.C. jugarán el 14 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Duelo de gigantes europeos en Manchester

El Manchester City regresa al Etihad Stadium para recibir al campeón francés, el Paris Saint-Germain, en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Tras sus contundentes actuaciones en las competiciones nacionales durante el fin de semana, el City de Enzo Maresca quiere aprovechar el factor campo y situarse pronto entre los primeros puestos de la clasificación de la Champions League. Para el PSG de Luis Enrique, viajar al noroeste de Inglaterra supone una dura prueba de disciplina táctica ante uno de los favoritos del torneo.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Tres goles del Manchester City hunden al Liverpool en Anfield

El Manchester City llega al miércoles por la noche con la moral por las nubes tras imponerse al Liverpool por 3-0 en Anfield el 11 de octubre con una actuación magistral. Después de una primera parte sin goles, Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 65, antes de que los tantos de Jérémy Doku (68') y Rayan Cherki (78') sellaran una contundente victoria en la Premier League. Con la fluida conexión creativa entre Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Enzo Fernández, el City afronta la cita europea en un gran momento ofensivo.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

El arreón del PSG en la segunda parte le da los tres puntos ante el Le Mans

El PSG viaja a Manchester después de vencer en casa al Le Mans FC por 3-1 en la Ligue 1 el 10 de octubre. Tras abrir Lucas Beraldo el marcador de penalti, el suplente Khvicha Kvaratskhelia y el centrocampista Maghnes Akliouche marcaron en la segunda parte para asegurar los tres puntos. Con João Neves y Vitinha marcando el ritmo en el centro del campo y las amenazas por las bandas de Ferran Torres y Khvicha Kvaratskhelia, el PSG tiene una gran capacidad para hacer daño a la defensa del City en las transiciones.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

A por otro récord: Haaland busca hacer historia en Europa

Después de batir prácticamente todos los récords de precocidad goleadora en el fútbol europeo, Erling Haaland afronta el duelo de Champions League en busca de otro hito histórico. Tras convertirse en el jugador que menos partidos ha necesitado para alcanzar los 30, 40 y 50 goles en la Champions League, el potente delantero noruego suma actualmente 59 goles en 59 partidos en la máxima competición europea. 

Un solo gol contra el PSG en el Etihad le permitiría igualar los 60 tantos que Ruud van Nistelrooy marcó en su carrera, mientras que un doblete le situaría por delante del exdelantero del Manchester United y entre los siete máximos goleadores históricos de la Champions League. Con una media inédita de un gol por partido en las noches europeas, la incansable persecución de Haaland a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, situados en lo más alto de la tabla, añade una fascinante historia personal a este duelo de gigantes.

Máximos goleadores de la Champions League (incluidas las fases de clasificación)

  1. Cristiano Ronaldo: 141 goles en 183 partidos
  2. Lionel Messi: 129 goles en 163 partidos
  3. Robert Lewandowski: 109 goles en 144 partidos
  4. Karim Benzema: 90 goles en 152 partidos
  5. Raul: 71 goles en 142 partidos
  6. Kylian Mbappe: 71 goles en 99 partidos
  7. Ruud van Nistelrooy: 60 goles en 81 partidos
  8. Erling Haaland: 59 goles en 59 partidos

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester City contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresO. DembeleO. Dembele
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca está pendiente del estado físico de Erling Haaland después de que el delantero fuera sustituido durante el partido de Noruega contra Portugal en la Liga de Naciones. Se esperan novedades sobre su disponibilidad cuando se acerque el inicio del encuentro. Por ahora no se ha confirmado ninguna otra lesión o sanción en el City, y la probable alineación titular se añadirá cuando esté disponible.

En el PSG, Luis Enrique no ha confirmado su alineación ni ha señalado ninguna baja concreta. Las novedades sobre el equipo visitante se actualizarán a medida que haya información disponible antes del partido.

Estado de forma

MCI

MCI - Formulario

POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
SUN
W5-3
LIV
W0-3
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
PSG

PSG - Formulario

ASM
L1-2
SLB
W6-1
B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Manchester City ha ganado sus últimos cinco partidos, con victorias en la Premier League, la Carabao Cup y la Champions League. Su encuentro más reciente terminó con un triunfo por 5-3 ante el Sunderland en la Premier League, y también marcó cinco goles al Norwich City en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, el City anotó 13 goles y encajó cuatro. Entre esos resultados figura una victoria por 0-2 ante el FC Porto en la Champions League.

Los últimos cinco partidos del PSG se saldaron con tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava en la Champions League, aunque justo antes sufrió una derrota en casa por 1-2 frente al Monaco en la Ligue 1. El equipo de Luis Enrique marcó 12 goles y encajó seis en esos cinco encuentros, una racha que también incluye un empate 2-2 contra el Lille.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateParis Saint-Germain
3
0
2
Liga de Campeones
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Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
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MCI
2
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Paris Saint-Germain
PSG
1
F
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PSG
2
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MCI
0
F
Liga de Campeones
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2
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PSG
0
F
Liga de Campeones
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Paris Saint-Germain
PSG
1
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Manchester City
MCI
2
F
8Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en enero de 2025, cuando el PSG venció al Manchester City por 4-2 en París en la Champions League. En los últimos cinco duelos directos, todos ellos en la Champions League, el City ha ganado tres veces y el PSG, dos. Esos cinco partidos dejaron un total de 19 goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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