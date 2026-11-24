Manchester City contra C Napoli: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

El Manchester City recibe al Nápoles el martes en el Etihad Stadium, en la fase liga de la Champions League. Kevin De Bruyne regresa al estadio en el que pasó 10 años. El partido comienza a las 16:00 EST y las 20:00 GMT. El City ocupa la séptima posición de la fase liga con nueve puntos, mientras que el Nápoles es 27.º con solo tres puntos tras cuatro partidos.

El City vuelve a la Champions tras una pésima racha sin victorias en la Premier League

El City ha perdido el rumbo en las últimas semanas. El equipo de Enzo Maresca comenzó la temporada con una racha de victorias, pero ahora lleva cuatro partidos de Premier League sin ganar. El último fue un empate 1-1 ante el Fulham, en el que se anuló de forma polémica un gol de Erling Haaland, después de tres derrotas consecutivas. El City ha encajado 14 goles en sus últimos siete partidos de todas las competiciones en el Etihad Stadium. Enzo Maresca tendrá que corregir esa debilidad, que podría aprovechar un antiguo ídolo del club.

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El Nápoles confía en De Bruyne

El Nápoles llega en un estado de forma aceptable tras vencer 1-0 al Torino el sábado. Sin embargo, el equipo de Massimiliano Allegri ocupa la 27.ª posición en la fase liga y está estancado en el octavo puesto de la Serie A, pese a haber ganado el título en la temporada 2024-25 con Antonio Conte. Los visitantes han perdido cinco de sus últimos siete partidos a domicilio en todas las competiciones, así que esa dinámica podría cambiar aquí.

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Datos clave y bajas

El Manchester City no ha dejado su portería a cero en sus últimos siete partidos como local en todas las competiciones.

El City no podrá contar con el extremo Antoine Semenyo por lesión, mientras que Matheus Nunes es duda.

El Nápoles no podrá contar con el defensa Giovanni Di Lorenzo ni con Rafa Marin, sancionado.

Posibles alineaciones

City (4231): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Nápoles (4231): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

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