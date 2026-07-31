El Valencia afronta el riesgo de perder a la estrella de su centro del campo, Javi Guerra, en favor del Barcelona, en un momento en el que el club entra en el mes de agosto con solo tres fichajes y varias posiciones por cubrir, lo que sitúa al técnico Corberán ante un gran desafío antes del inicio de la nueva temporada.

El diario catalán "Sport" reveló que el Barcelona sigue desde hace tiempo al internacional español, un interés que se hizo evidente durante los últimos días en el centro de St. George's Park, en Inglaterra, donde ambos equipos entrenan juntos, y donde se vio a Javi Guerra saludando a algunos de sus compañeros del Barcelona con los que ha jugado en las filas de la selección española.

Oferta inminente del Barça

Las fuentes señalaron que el Barcelona podría preparar una oferta oficial en los próximos días para hacerse con los servicios del centrocampista, especialmente después de reevaluar sus opciones en caso de que descarte definitivamente la contratación del delantero argentino Julián Álvarez.

Y aunque Julián Álvarez y Javi Guerra juegan en posiciones diferentes, la incorporación del delantero al Barcelona por una cifra inferior a la prevista podría proporcionar al club catalán cierta liquidez económica que le permita intentar fichar a la estrella del Valencia.

La cláusula de rescisión sube mañana

En el Valencia, los responsables parecen tranquilos pese a conocer el interés del Barcelona, confiando en el aumento del valor de la cláusula de rescisión del contrato del jugador a partir de mañana sábado, 1 de agosto, de 40 a 60 millones de euros, una cantidad a la que parece poco probable que llegue el Barcelona o cualquier otro club en la actual situación económica.

Sin embargo, el asunto podría cambiar por completo en caso de que llegue una oferta oficial al club, ya que no se puede predecir la decisión del propietario singapurense Peter Lim cuando se trata de dinero, pese a las garantías tanto del Valencia como del jugador de que permanecerá en el estadio de Mestalla esta temporada, que es su último año con el equipo.

El Valencia, contra el reloj

El Valencia entra en el mes de agosto en una situación complicada, ya que solo ha cerrado tres fichajes, además del regreso de Guedes, con varias posiciones aún por cubrir que incluyen el lateral derecho, el portero suplente y el extremo, lo que supone una gran carga sobre los hombros del técnico Corberán.

Los próximos días serán decisivos para determinar el destino de Javi Guerra, ya sea con su permanencia en el Valencia para su última temporada o con su traspaso al Barcelona en una operación que podría redibujar el mapa de los fichajes veraniegos de LaLiga.