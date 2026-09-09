Mamadou Sangaré, la nueva estrella de la Premier League: «Hemos sustituido a Jordan Henderson por N'Golo Kanté»

Este verano los clubes de la Premier League han gastado más de 3.500 millones de libras en nuevos fichajes, batiendo una vez más el récord de gasto. Más de la mitad de los equipos ha superado su propio récord. También el Brentford se ha sumado, fichando a Mamadou Sangaré (24). Y, sin embargo, esa operación podría acabar siendo una inversión que vale cada penique. En esta entrega de nuestra serie “Hidden Gems”, contamos la historia de uno de los nuevos jugadores más ilusionantes de la Premier League.

La ventana estival de fichajes ha confirmado que ninguna otra liga iguala la potencia financiera de la Premier League. Durante el último mercado, los clubes ingleses gastaron en total, agárrense, más de cuatro mil millones de euros.

Solo en el “Deadline Day” se gastaron 500 millones de libras, con el traspaso de Enzo Fernández al Manchester City (145 millones de euros), que igualó el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés. Más de la mitad de los clubes batió sus propios récords, y las operaciones de 100 millones de euros o más ya no se pueden contar con los dedos de una mano. Cuatro de los seis fichajes más caros de la historia de la Premier League se cerraron este verano.

¿Cómo hacen entonces los equipos para competir en esta guerra financiera? ¿Basta con derrochar también ellos cientos de millones? A menudo no basta, como demuestran los equipos ascensor que en los últimos años han subido y luego vuelto a bajar entre la Premier League y la Championship.

Una gestión prudente del club y del mercado es lo que permite a una entidad no élite mantenerse estable en la Premier. El Brighton, que regresó a la máxima categoría en 2017 después de 34 años, es la prueba: desde entonces ha seguido siendo competitivo y el año pasado terminó octavo.

Mucho se ha escrito sobre Tony Bloom, matemático, jugador profesional de póker y propietario del Brighton, del club belga Union Saint-Gilles y de los Hearts, segundos en Escocia el año pasado. En el Brentford, sin embargo, trabaja un estrecho colaborador suyo: Matthew Benham.

Como Bloom, también Benham, exbanquero de inversión, se hizo un nombre en el juego de apuestas al fundar Smartodds, una empresa de datos y consultoría para apostantes. Precisamente esta decisión provocó una pelea de dos décadas con Bloom, hasta el punto de que, según The Athletic, entre ambos hay una “guerra fría”.

En el pasado, Benham trabajó con Bloom en la casa de apuestas Premier Bet, hasta que en 2004 lanzó Smartodds, un movimiento que Bloom vio como una traición por la similitud del modelo de negocio. Pero volvamos al punto: sus modelos estadísticos, alimentados por una base de datos de más de 100.000 jugadores, funcionan bien tanto en el fútbol como en las apuestas.

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Matthew Benham, propietario del Brentford, aquí junto al exentrenador Thomas Frank.

El enfoque de estilo «Moneyball» ha traído éxitos tanto financieros como deportivos. En el Brentford, la secuencia generacional de delanteros es notable: Neal Maupay dejó su lugar a Ollie Watkins, seguido por Ivan Toney, Yoane Wissa, Bryan Mbeumo e Igor Thiago. Cada uno de ellos resultó ser un gran acierto.

Este enfoque le ha reportado al club cientos de millones. Antes de la última ventana de fichajes, el Brentford solo había gastado más de 35 millones de euros en un solo jugador una vez, pero este verano ha batido su récord: Mamadou Sangaré, de 24 años, costó poco menos de 50 millones. Pero ¿quién es?

Es la pregunta que se hacían los aficionados del Brentford. Y, sin embargo, a Sangaré le bastaron 90 minutos para conquistarlos. En su partido de debut contra el Tottenham, en el que dio la primera asistencia de la temporada, los seguidores más creativos se pusieron manos a la obra.

Los aficionados enseguida le inventaron un cántico: en su vuelta de honor, por los altavoces sonó «I wanna dance with Sangaré», de Whitney Houston.

También la prensa, tras su debut, hablaba de él con entusiasmo. The Athletic escribió: «El debutante más impresionante fue el centrocampista del Brentford Sangaré. Dejó una gran impresión porque es bueno».

«Hoy Sandro Tonali debía demostrar el valor de los 100 millones gastados por el Tottenham, pero fue superado por Sangaré, que costó la mitad».

«Tiene las cualidades técnicas y físicas típicas de la Premier y ya parece un centrocampista completo. El Brentford podría haber encontrado otra joya oculta», concluyó el prestigioso medio.

El centrocampista maliense, de 24 años, destacó la temporada pasada con el Lens, terminando segundo en la Ligue 1 y siendo incluido en el equipo del año a pesar de no jugar en el PSG.

«La Gauche Magique», «la mágica pierna izquierda», es el apodo que se ganó de joven. Natural de Bamako, capital de Malí, Sangaré ingresó desde muy pequeño en el Yeelen Olympique, uno de los centros de formación más prestigiosos del país.

«Siempre era el mejor de su clase», recuerda Mohamed Lamine Fofana, conocido como «Lams», exentrenador del Yeelen Olympique durante once años, en una entrevista con RFI. «A las cinco de la mañana, tres horas antes de las clases, se levantaba para entrenarse solo. Le importaba más que a los demás», recuerda Lams. «Elegante», «creativo», pero «no de los que quisieran ensuciarse la camiseta», escribe la revista.

«Era un verdadero número 10, pero no le gustaba recuperar el balón en defensa», recuerda Lams. Hoy, sin embargo, Sangaré está considerado uno de los mejores recuperadores de balón de Europa.

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Hoy Mamadou Sangaré está considerado uno de los mejores recuperadores de balón de Europa.

La temporada pasada, en la Ligue 1, nadie hizo más entradas ganadas ni recuperó más balones en la zona central del campo que él. Es tercero en duelos en el suelo ganados (159) y segundo en disparos desde fuera del área.

«Empezó como número 10 en un rol ligeramente más ofensivo», recuerda su compatriota Amadou Haïdara, que jugó con él en el Lens y en la selección. «Hoy es un centrocampista box-to-box capaz también de jugar como mediocentro defensivo. Técnicamente es muy fuerte y ahora además marca. Para mí es un centrocampista completo».

Sangaré es un talento que explotó tarde: de adolescente estaba considerado uno de los mejores talentos de Malí y por eso el Red Bull Salzburgo lo fichó con un contrato de cinco años, pero en Austria no lo consideraban listo para el primer equipo.

«No fue fácil cuando firmé mi primer contrato en Salzburgo», recuerda Sangaré. «Tuve que adaptarme al idioma, a la cultura y a la forma de jugar en Europa».

Por eso fue cedido cuatro veces: primero al FC Liefering, luego al Zulte Waregem y, por último, al Graz AK y al TSV Hartberg.

Fue precisamente en el Hartberg donde atrajo la atención del Rapid Viena. El club de la capital quedó impresionado por el centrocampista, que sorprendió a los dirigentes por su dominio del alemán. En Viena le prometieron que no pondrían trabas a su salida si llegaba una oferta de un club más importante. Durante aquella temporada con el Rapid, cuando Sangaré tenía 22 años, por fin logró explotar. «Es técnicamente muy fuerte», declaró a The Athletic el director técnico del Rapid, Markus Katzer.

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Mamadou Sangaré es también uno de los favoritos de la afición del Rapid Viena

«Regatea, encuentra soluciones en espacios reducidos y sabe recuperar el balón. Es una mezcla entre un seis y un ocho, y trabaja siempre para mejorar. Estaba obsesionado con hacerse más fuerte».

«También tiene los pies en la tierra», añadió Katzer. «Siempre llegaba a los entrenamientos con Crocs y en un patinete eléctrico». Aquella temporada extraordinaria en Viena atrajo la atención en Francia, donde el RC Lens pagó 8 millones de euros para llevarse a Sangaré a la Ligue 1.

En el Lens impresionó de inmediato, convirtiéndose en una pieza fija del centro del campo, disputó el título al Paris Saint-Germain y contribuyó a la victoria de la Copa de Francia. Para los clubes más pequeños, el éxito tiene un precio: los mejores se marchan.

Sangaré no fue una excepción. Eligió al Brentford como la próxima etapa de su carrera, pese al interés de clubes más importantes. «Hablé con él hace unos meses», recuerda Tom Saintfiet, entrenador belga que también dirigió a la selección de Malí, en una entrevista con Sky Sports.

«Ya entonces sonaban otros clubes de la Premier League, los verdaderos gigantes. Tiene seguridad con el balón e inteligencia en el pase. Obviamente es increíblemente fuerte en la recuperación, pero posee muchas otras cualidades importantes en el fútbol moderno».

«Ponlo en el Barcelona y, con su estilo de juego, tendrá un papel importante. Pero el Brentford es una buena elección: saben descubrir talentos poco conocidos en Inglaterra. No será su destino final; llegará a la cima».

En Brentford la afición ya le ha cogido cariño: «La ilusión está por las nubes», escribe The I Paper. «Tienen el mismo equipo del año pasado, pero han sustituido a Jordan Henderson por N’Golo Kanté».

En una época en la que Enzo Fernández, Morgan Rogers, Elliott Anderson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Ayyoub Bouaddi han sido traspasados por más de 100 millones de euros, los 50 millones gastados en Sangaré ya parecen una ganga.